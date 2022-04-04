Логотипичная ситуация: инобизнес снова просит не наказывать за символику Meta

Еще одна международная ассоциация попросила власти РФ не наказывать бизнес за продажу товаров, на упаковке которой есть символика Instagram и Facebook (принадлежат Meta Platforms Inc., которая признана в России экстремистской организацией). Соответствующие письма в Минпромторг и Минэкономразвития направила ассоциация «Русбренд» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и другие). Входящие в нее компании ждут разъяснений, могут ли производители и торговые сети продать такие товары в пределах их срока годности. В противном случае изготовителей, утверждают в «Русбренде», ждут серьезные потери: у некоторых предприятий запасов тары с символикой попавших под запрет соцсетей хватит на год. 24 марта аналогичное обращение в Генпрокуратуру направила «Руспродсоюз». Ранее компании получили уведомление от торговой сети FixPrice незамедлительно убрать с поставляемых товаров (упаковки, маркировки и так далее) символику Facebook и Instagram.

Запрещенные имена

В письме «Русбренда», с которым ознакомились «Известия», сказано, что сейчас в обороте находится несколько миллионов единиц товаров, на которых есть символика Instagram и Facebook — они принадлежат организации, признанной экстремистской. Преимущественно это продукты питания, произведенные в России.

В конце марта Тверской суд признал американскую компанию Meta экстремистской, в нее входят эти социальные сети. Но детальных пояснений по этому решению пока нет. Из опубликованных судом материалов бизнес не смог сделать однозначный вывод относительно продажи уже выпущенной продукции с символикой американских ресурсов.

Ее отзыв может серьезно сказаться на объеме товаров на рынке. Плюс к этому на складах компаний находятся существенные запасы упаковки для производства, у некоторых предприятий они годовые . Из-за общей экономической ситуации и логистических трудностей сейчас невозможно заменить эту тару, заметила ассоциация в письме.

Логотипичная ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Поэтому компания «Русбренд» попросила ведомства разъяснить, могут ли производители и торговые сети продать такие товары в пределах их срока годности с учетом того, что ссылки на американские сайты на упаковке — инструмент маркетингового продвижения продукции. Плюс изготовители хотят понимать, могут ли они использовать свои запасы упаковки с символикой сервисов, а также оплатить услуги Meta, в том числе оказанные через рекламные агентства, которые компании получили до решения Тверского суда.

В итоге ассоциация просит ведомства дать распоряжение не применять к компаниям меры ответственности . Этот вопрос находится в сфере ведения Генпрокуратуры и Роскомнадзора, сказали «Известиям» в Минпромторге.

«Руспродсоюз» 24 марта направила аналогичное обращение в Генпрокуратуру — пищевики попросили подтвердить, что они могут использовать тару с символикой иностранных сервисов. Дело в том, что 21 марта торговая сеть FixPrice разослала партнерам письмо с предложением «незамедлительно убрать с поставляемых товаров (упаковки, маркировки и так далее) символику» Facebook и Instagram.

Время для размышлений

В FixPrice «Известиям» объяснили, что компания таким образом отреагировала на динамично происходящие изменения в законодательстве. Сеть не планировала отказываться и не отказывалась от продукции, если на ее таре есть упоминание запрещенных организаций. При этом ритейлер уже получил от многих поставщиков подтверждение: пожелания об отсутствии упоминаний американских сервисов будут учтены для новых партий товара.

«Известия» направили запрос крупным торговым сетям. В «Ленте» сказали, что упаковка товаров, которые продает сеть, соответствует законодательству РФ и Таможенного союза.

«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру.

Логотипичная ситуация Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Роскомнадзоре «Известиям» напомнили, что правоохранительное ведомство уже поясняло: ее иск в Тверской суд не был направлен на то, чтобы ограничить физическим и юридическим лицам, которые не принимают участие в незаконной деятельности, использование продуктов Meta. Но российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и ее социальные сети в своих редакционных материалах, подчеркнули в службе. Маркировка должна содержать указание на то, что деятельность американской компании на территории России запрещена. Также средства массовой информации не могут демонстрировать логотипы Meta и ее сервисов, добавили в Роскомнадзоре.

У производителей еще есть время: пока Минюст не внесет организацию в реестр запрещенных, за наличие логотипа на упаковке не будет наступать ответственность , сказал «Известиям» руководитель МКА «Князев и партнеры» Андрей Князев.

Из текста судебного решения следует, что принятые меры не заденут граждан и юрлиц, которые не принимают участие в запрещенной законом деятельности, сказала «Известиям» адвокат, партнер ProLegals Светлана Громадская. Они могут использовать продукты Meta. В остальном же ясности по-прежнему нет, согласна с производителями эксперт. Использование продуктов Facebook и Instagram для продвижения бизнеса сейчас под угрозой.