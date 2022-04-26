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Учащийся колледжа в Тверской области планировал устроить теракт 9 Мая

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Учащийся колледжа в Тверской области, сторонник украинской неонацистской организации «МКУ» планировал устроить теракт 9 Мая 2022 года. Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора РФ Игоря Краснова Совету Федерации.

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«В Тверской области учащийся колледжа, являясь приверженцем экстремистской идеологии, разделяя националистические, ксенофобские взгляды и неприязнь к представителям «не белой» расы, по мотивам идеологической, расовой и национальной вражды в целях реализации идей экстремистского сообщества «Маньяки: культ убийств» («МКУ») планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на объекте транспортной инфраструктуры», — указано в документе, оказавшемся 26 апреля в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что по данному факту расследуется уголовное дело.

Ранее, 12 апреля, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что украинские националисты пытаются заниматься вербовкой сибирской молодежи и склонением их к терактам. Он подчеркнул, что такие факты требуют особого внимания.

До этого, 30 марта, в ФСБ сообщили, что в 23 регионах России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», созданной под контролем киевских спецслужб. Отмечалось, что у задержанных изъяты охотничье оружие и боеприпасы без необходимых лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, содержащие переписку с создателем группировки Егором Красновым, с фото- и видеозаписями акций «прямого действия», инструкциями по их проведению и вербовке.

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