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ОБСЕ рассказала о попытках освободить задержанных в Донбассе сотрудников

Reuters: ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению своего персонала в Донбассе
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предпринимает усилия по освобождению задержанных на территории Донбасса сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ). Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает агентство Reuters.

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«ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд членов национальной миссии СММ лишены свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению своего персонала», — цитирует агентство сообщение организации.

Ранее, 22 апреля, задержанный 11 апреля в Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудник ОБСЕ признался в передаче сведений закрытого характера в военной сфере иностранным спецслужбам. 16 апреля в офисе миссии ОБСЕ в Луганске были проведены обыски. Отмечается, что там был найден сервер для передачи засекреченных данных.

За день до этого в Донецкой Народной Республике (ДНР) было возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников СММ ОБСЕ по факту шпионажа. Отмечалось, что они также занимались передачей секретных данных Украине.

Мандат СММ истек 31 марта, и если предыдущие восемь лет он продлевался консенсусом, то на этот раз против выступила Россия. Постпред РФ при организации Александр Лукашевич пояснил «Известиям», что у Москвы «накопилось» к СММ множество претензий. Что касается дальнейшего присутствия ОБСЕ на Украине, то дипломат дал понять: российская сторона против того, чтобы организация как-то подключалась к урегулированию.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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