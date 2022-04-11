В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене

Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) задержало сотрудника луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по подозрению в госизмене. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщила пресс-служба силового ведомства.

«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного кодекса ЛНР («Государственная измена»), задержан сотрудник луганской команды Специальной мониторинговой миссии на Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник миссии передал иностранной организации сведения, направленные в ущерб безопасности республики.

Накануне сообщалось, что деятельность СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) теперь считается неправомерной. Отмечалось, что пребывание ее представителей на территории республики является нежелательным.

Ранее, 8 апреля, местного жителя, работавшего в СММ ОБСЕ, задержали в ДНР. Отмечается, что проводится доследственная проверка. Есть основания полагать, что местный персонал миссии ОБСЕ совершал противоправные действия в ДНР, несовместимые с мандатом СММ.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

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