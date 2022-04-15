Генпрокуратура ДНР возбудила дело по факту шпионажа сотрудниками ОБСЕ

Возбуждено уголовное дело по факту шпионажа в отношении нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые занимались передачей секретных данных Украине. Об этом сообщила Генпрокуратура ДНР в пятницу, 15 апреля.

«Уголовное дело возбуждено в отношении нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по установленным фактам сбора и хранения с целью передачи украинским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну», — отметило ведомство.

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики подчеркнула, что сотрудники ОБСЕ, которые были на территории ДНР, в том числе на подконтрольных Киеву местах, фиксировали на видео местоположение подразделений Народной милиции ДНР, госорганов и учреждений. Данные на электронных носителям впоследствии направлялись представителям иностранной разведки, а также «в Главное управление разведки Министерства обороны Украины и СБУ».

Днем ранее в ДНР возбудили уголовное дело по факту фиксации при помощи камер ОБСЕ мест дислокации республиканских войск.

13 апреля стало известно о том, что глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность СММ ОБСЕ с 30 апреля.

В этот же день в министерстве госбезопасности ЛНР «Известиям» рассказали о продолжавшемся годами шпионаже агентов ОБСЕ. В ведомстве отметили, что легальные разведчики использовали свой статус дипломатических агентов, который определялся украинским МИДом.

11 апреля в ЛНР был задержан сотрудник луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене. На следующий день министерство госбезопасности ЛНР сообщило о задержании второго сотрудника.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

24 февраля Россия после признания независимости ЛНР и ДНР начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

СММ ОБСЕ, начавшая работу на Украине 21 марта 2014 года, представляет собой невооруженную гражданскую миссию. Основными задачами организация провозглашает объективное фиксирование ситуации на Украине и ведение соответствующей отчетности.

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