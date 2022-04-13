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В министерстве госбезопасности ЛНР рассказали о шпионаже агентов ОБСЕ
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В министерстве госбезопасности ЛНР рассказали о шпионаже агентов ОБСЕ

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В министерстве госбезопасности (МБР) Луганской Народной Республики (ЛНР) в среду, 13 апреля, рассказали «Известиям» о продолжавшемся годами шпионаже агентов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«На первоначальном этапе в состав миссии [ОБСЕ] на ротационной основе прикомандировывались действующие сотрудники как Вооруженных сил стран НАТО, так и полицейские. <…> Эта тенденция с учетом определенных периодов времени стала меняться, и в состав контингента стали входить либо бывшие военные, имеющие опыт контрразведывательной деятельности либо оперативно-разыскной деятельности, либо так называемые офицеры действующего резерва <…> выполняли специальные разведывательные функции в составе миссии», — заявили в МБР.

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В ведомстве добавили, что легальные разведчики использовали свой статус дипломатических агентов, который определялся украинским МИДом.

«Они имели соответствующие документы, которые наделяли их привилегиями и иммунитетами. Поэтому с точки зрения привлечения их к какой-то ответственности за осуществление с легальной позиции разведывательной функции на территории Луганской народной республики не представлялось возможным», — сообщил сотрудник министерства.

Накануне замдиректора департамента надзора и контроля в сфере связи ЛНР Юрий Шманев рассказал «Известиям», что комплексы ОБСЕ, призванные фиксировать факты нарушения тишины на всей линии разграничения в Донбассе, использовались как средство для радиообмена с территорией, на тот момент подконтрольной Украине.

Также в понедельник в ЛНР был задержан сотрудник луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в госизмене.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

СММ ОБСЕ, начавшая работу на Украине 21 марта 2014 года, представляет собой невооруженную гражданскую миссию. Основными задачами организация провозглашает объективное фиксирование ситуации на Украине и ведение соответствующей отчетности.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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