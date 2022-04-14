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В ЛНР еще одного сотрудника СММ ОБСЕ заподозрили в госизмене

В ЛНР сообщили о задержании еще одного сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене
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Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) в четверг, 14 апреля, сообщило о задержании второго сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в госизмене.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник миссии в ущерб безопасности ЛНР систематически передавал сведения представителям иностранных спецслужб, действующим с легальной позиции ОБСЕ», — уточнили в министерстве.

В настоящее время задержанный сотрудник дает признательные показания.

Ранее 14 апреля глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова рассказала о возбуждении уголовного дела по факту фиксации при помощи камер ОБСЕ мест дислокации республиканских войск.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность СММ ОБСЕ с 30 апреля.

В тот же день Следственный комитет России сообщил о проведении проверки информации о ведении представителями ОБСЕ в Донбассе разведывательной деятельности. В ведомстве уточнили, что, по данным министерства госбезопасности ЛНР, в составе миссии ОБСЕ в Донбассе прибыли сотрудники вооруженных сил и полиции стран НАТО. В дальнейшем к ним присоединились бывшие военные, имеющие опыт контрразведывательной или оперативно-разыскной деятельности.

11 апреля в ЛНР был задержан сотрудник луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене. Позже в министерстве госбезопасности республики «Известиям» рассказали о продолжавшемся годами шпионаже агентов ОБСЕ. В ведомстве отметили, что легальные разведчики использовали свой статус дипломатических агентов, который определялся украинским МИДом.

За день до того Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики опубликовал распоряжение, согласно которому деятельность СММ ОБСЕ на территории ДНР считается неправомерной.

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ покинули Донецк и Луганск 1 марта. Днем ранее стало известно, что организация завершила эвакуацию большей части представителей СММ на Украине. Тогда в мониторинговой комиссии сообщили, что команды, находящиеся в Харькове и Херсоне, остаются в укрытии на месте в связи с продолжающимися военными столкновениями, а ее мониторинговые команды в Луганском и Донецком центрах патрулирования ожидают выезда через РФ.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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