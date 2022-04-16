В офисе ОБСЕ в Луганске нашли сервер для передачи засекреченных данных

В офисе миссии ОБСЕ в Луганске проведены обыски в рамках расследуемого в Луганской Народной Республике уголовного дела по ст. 335 («Госизмена»). В ходе оперативно-следственных мероприятий был найден сервер для передачи засекреченных данных. Об этом представитель министерства госбезопасности республики рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Егору Кильдибекову.

Отмечается, что через данный сервер передавалась секретная информация по зашифрованным каналам связи миссии.

Кроме того, в офисе была обнаружена карта с нанесенными на нее позициями народной милиции ЛНР, при этом сама территория республики разделена разметкой на зоны ответственности. Карта датирована 1 марта.

Также были найдены иллюстрированные буклеты, каждый по 130 страниц, в которых содержится информация о военной технике, стоящей на вооружении ЛНР, и ее уязвимостях.

13 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность СММ ОБСЕ с 30 апреля. С начала месяца по подозрению в госизмене были задержаны два сотрудника миссии.

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ покинули Донецк и Луганск 1 марта. Днем ранее стало известно, что организация завершила эвакуацию большей части представителей СММ на Украине. Тогда в мониторинговой комиссии сообщили, что команды, находящиеся в Харькове и Херсоне, остаются в укрытии на месте в связи с продолжающимися военными столкновениями, а ее мониторинговые команды в луганском и донецком центрах патрулирования ожидают выезда через РФ.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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