Задержанный в Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудник ОБСЕ признался в передаче сведений закрытого характера в военной сфере иностранным спецслужбам. Об этом 22 апреля сообщили в министерстве госбезопасности (МГБ) ЛНР.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена» в отношении жителя ЛНР из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министерством государственной безопасности получены признательные показания задержанного», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, «сотрудник ОБСЕ, Петров Михаил Юрьевич, действуя в ущерб безопасности Луганской Народной Республики, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб».

«Кроме того, в ходе оперативно-следственных мероприятий получены сведения о причастности лиц из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины к организации и совершению подрыва автомобиля, повлекшего смерть сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в апреле 2017 года», — отметили в спецслужбе.

По данным следствия, «установлено, что по замыслу командования ВСУ, организованный террористический акт имел целью физическое устранение гражданина Российской Федерации из числа сотрудников миссии».

Ранее, 16 апреля, представитель МГБ ЛНР рассказал «Известиям», что в офисе миссии ОБСЕ в Луганске проведены обыски. По его словам, там был найден сервер для передачи засекреченных данных.

За день до этого в Донецкой Народной Республике (ДНР) было возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по факту шпионажа. Отмечалось, что они занимались передачей секретных данных Украине.

11 апреля МГБ ЛНР сообщило о задержании сотрудника луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, мужчина передал иностранной организации сведения, способные нанести ущерб безопасности республики.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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