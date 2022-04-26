Украина запросила у США ежемесячную экономическую помощь в $2 млрд

Киев просит администрацию США о чрезвычайной экономической помощи по меньшей мере в $2 млрд в месяц, заявляя, что без этих средств гуманитарный кризис на Украине может усугубиться. Об этом в понедельник, 25 апреля, пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинского министра финансов Сергея Марченко.

Он пояснил, что государству необходимо продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам сфер здравоохранения и образования, а также покрывать другие гуманитарные нужды. Именно для этих целей Украина запрашивает помощь у США.

По данным издания, Марченко заявлял, что Киев нуждается в международной помощи, которая будет составлять менее $5 млрд в месяц, из них $2 млрд поступали бы от США.

Кроме того, в будущем Украина планирует сделать дополнительный запрос, касающийся более долгосрочных нужд по восстановлению страны.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

В этот же день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. Он подчеркнул, что поставка вооружения Киеву на $800 млн «не способствует поиску дипломатического решения».

До этого, 20 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. По данным американского телеканал NBC, новый пакет помощи будет таким же по размеру, как и предыдущий, когда Вашингтон отправил артиллерийские орудия, а также «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что РФ разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Одновременно с этим Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием — безответственное и крайне опасное действие.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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