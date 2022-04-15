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СКР получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 стран

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Следственный комитет России (СКР) получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 которых являются странами НАТО. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в ведомстве.

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«Получены сведения о поставках вооружения из 25 государств, из них 21 — члены НАТО. Также следствием возбуждено и расследуется уголовное дело по факту участия в рядах наемников граждан Великобритании, США, Норвегии и Канады», — передает пресс-служба СКР.

Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

«Иностранные военные инструкторы принимали активное участие в подготовке украинской армии и националистических подразделений к боевым действиям», — отметили в пресс-службе ведомства.

В этой связи глава СКР Александр Бастрыкин поручил продолжить обобщать и систематизировать показания задержанных украинских военнослужащих, которые сообщают о работе военных советников из США, Великобритании и других государств.

Ранее в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюзу усугубят ситуацию «на земле».

6 апреля на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил об отправке первой партии из 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment на Украину. Также Кирби сообщил о планах США поставить Украине новую партию военной помощи на сумму $300 млн. По его словам, инициатива позволит Киеву «укрепить способность защищать себя».

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

16 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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