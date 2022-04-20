NBC раскрыл подробности пакета военной помощи США Украине на $800 млн

США могут на этой неделе объявить об очередном пакете военной помощи Киеву объемом в сотни миллионов долларов. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на анонимных представителей Белого дома.

Отмечается, что новый пакет поддержки будет таким же по размеру, как и предыдущий, когда Вашингтон пообещал отправить Киеву оружия на $800 млн. По информации телеканала, в пакет войдут орудия артиллерии, «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов». Об очередных поставках Белый дом планирует объявить на днях.

Кроме того, телеканал сообщает, что США собираются принять новый санкционный пакет против РФ. При этом данных о введении ограничений именно на текущей неделе у NBC нет.

13 апреля стало известно, что президент США Джо Байден утвердил дополнительный пакет военной помощи в обеспечение безопасности Украины на сумму $800 млн. По словам главы США, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента Соединенных Штатов. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».