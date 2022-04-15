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МИД подтвердил рассылку ряду стран ноты из-за поставок оружия Украине

Представитель МИД РФ Захарова подтвердила рассылку ряду стран ноты из-за поставок оружия Киеву
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Российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Об этом 15 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Да. По всем странам», — сказала она «Интерфаксу», отвечая на вопрос, соответствует ли действительности публикация газеты Washington Post, в которой утверждалось, что Россия направила США ноту из-за поставок вооружения Украине.

Накануне газета Washington Post сообщила, что в ее редакцию поступила копия направленной Соединенным Штатам из России ноты с осуждением поставок вооружения НАТО на Украину. По данным издания, в обращении РФ призывала «прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

В то же время Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 которых являются странами НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

13 апреля президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь в области безопасности на $800 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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