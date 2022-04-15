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WP узнала о направлении Россией ноты США из-за поставок оружия Киеву на $800 млн

WP: Россия направила США ноту из-за поставок вооружений Украине на $800 млн
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Российская сторона, вероятно, направила США ноту с осуждением поставок вооружения НАТО на Украину. Об этом 16 апреля сообщает газета Washington Post, в редакцию которой якобы поступила копия обращения.

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Отмечается, что документ Госдепу передало посольство РФ на фоне решения Вашингтона оказать военную помощь Киеву на сумму $800 млн.

«Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — приводит издание фрагмент обращения.

По данным газеты, Москва обвинила американских партнеров в нарушении принципов ереброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине».

13 апреля президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь в области безопасности на $800 млн.

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