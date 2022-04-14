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Песков призвал США побудить Украину к выполнению обязательств

Песков заявил, что США должны побудить Украину к выполнению обязательств для установления мира
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Желание установить мир на европейском континенте могло бы остановить США от обострения ситуации на Украине поставками вооружения. Об этом 14 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге ему задали вопрос об условиях, которые могли бы остановить Вашингтон от нагнетания ситуации на Украине.

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«Желание способствовать установлению мира и стабильности на Европейском континенте. И побуждение Украины к выполнению условий, которые были весьма четко сформулированы Российской Федерацией», — ответил представитель Кремля.

Накануне президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь в области безопасности на $800 млн.

8 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что страны НАТО за последние восемь лет тренировали киевских силовиков и накачивали их вооружением, чтобы поощрить Украину действовать военным путем в решении проблем юго-востока. По ее словам, сейчас страны альянса активно продолжают вооружать Киев, стремясь затянуть конфликт.

В марте российский посол в США Анатолий Антонов отмечал, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов, так как «съехавшиеся со всего мира головорезы» с опытом участия в боевых действиях могут непредсказуемо воспользоваться своими знаниями, в том числе на территории своих же стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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