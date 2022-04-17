США доставили на Украину новую партию оружия и техники

На Украину начала прибывать новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает в воскресенье, 17 апреля, CNN, ссылаясь на источник в Белом доме.

«США впервые согласились предоставить Киеву виды мощного оружия, которые некоторые чиновники из администрации Байдена несколько недель назад сочли слишком большим риском эскалации, в том числе 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade», — пишет CNN.

По данным источника издания, первая партия военной помощи должна была прибыть 15 апреля. Как отмечается, украинская сторона в течение суток обязалась забрать оружие на границе и ввезти на свою территорию.

Ранее на этой неделе, 13 апреля, сообщалось, что Байден утвердил дополнительный пакет военной помощи в обеспечение безопасности Украины на сумму $800 млн. По словам президента США, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

Накануне представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Она отметила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

Кроме того, Байден 14 апреля заявил, что готов лично поехать в Киев. По данным газеты Politico, Вашингтон обсуждает возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и продемонстрировать свою поддержку стране. Окончательное решение об этом еще не принято. Среди возможных кандидатов на данную роль назывались Байден и вице-президент США Камала Харрис.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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