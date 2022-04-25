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Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву

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Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения на Украину, сообщил в понедельник, 25 апреля, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия-24».

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По его словам, поставка США вооружению Киеву на $800 млн «не способствует поиску дипломатического решения».

«Передавали ли мы ноту — да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», — подчеркнул дипломат.

20 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны стран НАТО продолжатся. В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины.

22 апреля заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США будут наращивать экономическую и военную поддержку Киева, подстраивая ее под конкретные нужды Украины в свете спецоперации РФ. По его словам, Вашингтон сделает всё для Киева, кроме прямого столкновения с Россией.

12 апреля The Washington Post сообщила, что США готовы увеличить список вооружений, поставляемых Киеву. По данным газеты, Пентагон в том числе намерен передать бронированные внедорожники Humvee, вертолеты Ми-17, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

В российском МИДе 5 марта призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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