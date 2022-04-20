США намерены отправить Украине вооружение еще на $800 млн

Администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Об этом в среду, 20 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Накануне американский телеканал NBC сообщил, что новый пакет поддержки будет таким же по размеру, как и предыдущий, когда Вашингтон отправил Киеву артиллерийские орудия, а также «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».

13 апреля стало известно, что Байден утвердил дополнительный пакет военной помощи в обеспечение безопасности Украины на сумму $800 млн. По словам главы Белого дома, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках пакета помощи от администрации президента Соединенных Штатов. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд государств не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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