Схема трудопровода: украинские беженцы становятся чернорабочими в Финляндии

На рынке труда Финляндии сейчас используется как никогда много «черной» рабочей силы. Фактически каждый пятый работник в стране занимается тем или иным трудом без официальной регистрации. При этом Финляндия выразила готовность разместить у себя до 80 тыс. беженцев из Украины. Именно они теперь в большом количестве пополняют ряды нелегалов-гастарбайтеров. Финские власти заявляют о желании предоставить гостям возможности для официального трудоустройства, но на практике так получается не всегда. Более того, местные правозащитники предупреждают беженцев об опасностях оказаться обманутыми, обобранными или даже попасть в секс-рабство. Подробности — в материале «Известий».

Где взять рабочие руки

Финляндия присоединилась к числу стран Евросоюза, осудивших «российскую агрессию на Украине», поэтому прием украинских беженцев осуществляется здесь с нарочитым пафосом. Но возникают и казусы. Так, финский оппозиционный активист Йохан Бекман указывает на характерную проблему, связанную с новоприбывшими из Украины. Для них ищут переводчиков исключительно с украинского языка, хотя практически все беженцы говорят по-русски, а русский многие знают в самой Финляндии. Соответственно, переводчиков с русского в Финляндии хватает, но их не привлекают для работы с украинскими беженцами.

«Это издевательство. С другой стороны, это уже бизнес. У нас приватизированы все структуры для беженцев — это частный бизнес . Это выгодно многим финнам, потерявшим доходы из-за санкций: сейчас они получают новые доходы от беженцев», — отмечает Бекман.

Если верить властям страны Суоми, они установили для гостей с Украины режим наибольшего благоприятствования. Так, начальник миграционного отдела Министерства труда и занятости Сонья Хямяляйнен заявила, что украинцы, которым предоставили статус временной защиты, имеют право работать в Финляндии, а также получать услуги по интеграции.

«Если человек находится в стране в рамках безвизового трехмесячного периода, то право на труд для него строго ограничено», — добавляет Хямяляйнен. По словам представителя Минтруда, в Финляндии сейчас наблюдается дефицит рабочих рук, поэтому многим беженцам работа найдется. Более того, министерство активно предлагает прибывшим украинцам услуги центров трудовой занятости.

Однако на практике выходит несколько иначе: теневой рынок нелегального труда распухает словно на дрожжах. Наихудшая ситуация сложилась в строительной сфере, где нелегалы в последнее время выявляются в ходе каждой третьей проверки. Инспектор финского налогового управления Янне Марттинен, занимающийся вопросами нелегальной рабочей силы, сообщает, что на масштабы этого явления очень повлиял нынешний украинский кризис.

Схема трудопровода3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Чем больше в Финляндии беженцев, тем внимательнее власти должны следить за тем, чтобы работник имел разрешение на работу и получал надлежащую зарплату, а государство — налоги и другие выплаты», — призвал Марттинен.

Суоми очень нуждается в рабочих руках. Директор Центрального союза деловой жизни EK (союза финских бизнесменов) Тайна Сусилуото заявляет, что после снятия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, Финляндии необходимо ускорить экономический рост. Однако этому препятствует дефицит квалифицированной рабочей силы. В настоящее время финской экономике предсказывают проблемы из-за медленного развития производительности труда, низкого уровня трудовой занятости и старения народа.

Если в 2000 году финны старше 85 лет составляли лишь 1,5% населения, то сейчас уже 2,7%, а к 2070 году показатель должен приблизиться к 9%. Примерно 10 лет рождаемость в Финляндии снижалась, однако в позапрошлом году этот тренд удалось переломить. Специалисты пытаются объяснить эту тенденцию различными факторами, один из которых — пандемия коронавируса.

Но в любом случае проблема недостатка рабочей силы остается острой и страна вынуждена нанимать гастарбайтеров. И в этом плане в качестве очень хорошего варианта рассматривается привлечение выходцев из бывшего СССР. Интегрировать их в финскую жизнь куда легче, чем пришельцев из Азии и Африки. Тем более что приезжие из Украины и стран Балтии рассматривают благополучную Суоми практически как землю обетованную. Но пандемия COVID-19, заставившая финские власти ввести строгие ограничения на въезд, ограничила приток рабочих рук.

Схема трудопровода7 Фото: Global Look Press/IMAGO/Antonio Balasco/www.imago-images.de

В прошлом году это даже привело к ссоре Хельсинки и Таллина. У тысяч эстонцев работа в соседней стране уже стала традицией, однако Финляндия разрешила въезжать им только на авиалайнерах, а не на паромах (из-за чего многих эстонцев развернули при попытке въезда морем). Те же гастарбайтеры, что уже въехали, вынуждены были месяцами сидеть в Финляндии, не имея возможности навестить родственников дома. Из-за этого Эстония даже пожаловалась на Финляндию в Еврокомиссию, а эстонский премьер-министр Кая Каллас обратилась к своей финской коллеге Санне Марин с открытым письмом.

Всех остерегайтесь, никому не доверяйте

Но кризис на Украине всё изменил. Наплыв беженцев оказался в известной мере на руку финским предприятиям, поскольку среди новоприбывших оказалось довольно много крепких и трудоспособных мужчин, уклоняющихся от призыва у себя на родине. Впрочем, готовы и хотят работать и большинство из прибывших женщин. Однако проблема оказывается гораздо более глубокой, чем многочисленные случаи нелегального трудоустройства.

Так, финское информационное агентство STT провело журналистское расследование и выяснило, что зачастую украинских беженцев пытаются обмануть и ограбить. Например, им предлагают рабочие места в известных финских фирмах, таких как Sinebycroff, Valio и Huhtamäki. В действительности этих рабочих мест не существует, а мошенники под видом посредников пытаются выманить у людей деньги и личные данные.

Также стали известны отдельные случаи, когда украинских женщин пытались втянуть в секс-индустрию через социальные сети. В частности, исследователь Университета Аалто в Хельсинки Минна Халме выяснила, что недвусмысленные предложения делались, например, молодым украинкам, искавшим квартиру через объявления в соцсетях.

Схема трудопровода5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Это были сообщения типа: «Иди ко мне, я о тебе позабочусь», — поясняет Халме. Она добавляет, что у властей не хватает ресурсов, чтобы отслеживать действия всех мужчин, ищущих себе секс-рабынь с Украины. По словам Халме, зачастую преступные элементы используют момент, когда беженка сообщает точное время прибытия в Финляндию и просит кого-нибудь ее забрать.

В полиции тоже не скрывают, что украинцы могут стать жертвами торговли людьми. «Риск стать жертвой эксплуатации особенно велик, когда идет большой поток беженцев», — говорит старший инспектор Полицейского управления Финляндии Монс Энквист. По словам полицейского, « беженцам предлагали подозрительную работу и некоторые украинцы ею уже занимаются ». В свою очередь, газета Helsingin Sanomat пишет, как на сайте по трудоустройству появилась пользователь под именем Ольга, звавшая украинок работать на фабрике по производству колготок и корсетов в Хельсинки. Естественно, приезжие не могли знать, что не только в столице, но и во всей остальной Финляндии такой фабрики нет.

«Иммиграционная служба Финляндии знает о предложениях о работе, которые звучат подозрительно», — говорит сотрудница финской организации по помощи жертвам торговли людьми Катри Лиднен. По ее словам, зачастую украинцам предлагают трудоустройство на заводах или фабриках, которых на самом деле нет в Финляндии, да еще и обещают нереалистично высокую зарплату (например, €14 в час).

Схема трудопровода4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В свою очередь, Энквист отмечает, что на пользу прибывшим идет тот факт, что пока что в Финляндии отсутствуют сутенерские организации, специализирующиеся именно на выходцах с Украины .

«Нет такой традиции. Всё было бы по-другому, если бы они являлись чехами или румынами», — говорит полицейский. И добавляет, что в условиях нынешней нехватки рабочей силы в Финляндии «даже самые странные предложения о труде могут быть правильными». Еще одним положительным моментом, по словам Энквиста, является то, что въезжающие в Финляндию украинцы могут сразу же подать заявку и получить временную защиту, действующую в течение года.

«В данном случае нет ситуации, как это обычно бывает с просителями убежища, что сначала они ждут решения много лет и оно может оказаться отрицательным», — поясняет сотрудник полиции.

Еще до нынешнего кризиса тысячи украинцев ежегодно трудились в Финляндии на сезонных сельскохозяйственных работах. По мнению Энквиста, «хорошо, что эти работодатели имеют готовые и, как правило, прямые контакты с Украиной». Наличие таких контактов, дескать, снижает риск торговли людьми.

Дельце прибыльное

На деле же уверения о том, что украинцы, успевшие поработать в Финляндии в предыдущие годы, обзавелись здесь надежными связями среди работодаталей, зачастую не выдерживают критики. Проблемы, трудности и правовые неясности, зачастую сопровождающие пребывание украинских работников в Финляндии, — тема старая. Так, еще в прошлом году в Финляндии заговорили о том, что украинские гастарбайтеры нередко въезжают в страну по документам, оформленным в странах Балтии. Например, бизнесмен Юхана Хяккянен из строительной компании YIT рассказал, что как-то они заказали у латвийской фирмы внутреннюю отделку помещений одного из объектов. Латыши же, в свою очередь, отправили на работу в Финляндию украинских плиточников и маляров. По закону финский заказчик должен удостовериться в том, что работники имеют право на пребывание и труд в Финляндии. Но рабочие контракты и виды на жительство могут быть оформлены в разных странах на разных языках, что затрудняет процесс проверки.

Схема трудопровода6 Фото: Global Look Press/Wojciech Grabowski/Keystone Press Agency

Еще до начала нынешнего кризиса финская пресса писала, что обычно украинцы-нелегалы работают в столичном регионе — как на небольших, так и на крупных проектах. Время от времени в прессе появляются истории о конкретных людях. Таких как, например, украинцы-строители Владимир, Артем и Евгений, поверившие обещаниям бизнесмена-соотечественника о выгодной работе в Суоми. Он встретил троицу в Хельсинки, приезжие открыли в Финляндии банковские счета и запросили идентификационные номера налогоплательщиков. Только вот денег на этих счетах так и не появилось. Часть зарплаты выдавали наличными. Оставшуюся — обещали перевести на счет эстонской компании, которая оформляла мужчинам разрешения на работу. Но так и не перевели.

Лишь позже Владимир, Артем и Евгений выяснили, что предприниматель выстроил запутанную схему, призванную сбить с толку финских чиновников. В схеме принимали участие три юрлица, владельцы которых состояли друг с другом в сговоре. В Эстонии одна фирма занималась оформлением разрешений на работу в ЕС, вторая оформляла документы, требующиеся именно в Финляндии, а третья непосредственно руководила трудом гастарбайтеров. Финские строительные компании заключили со всеми тремя фирмами договоры субподряда. В итоге украинцы сами толком не понимали, на какую именно фирму они работают. Одному из них выдали необходимую на стройке карточку с идентификационным номером с указанием восьми разных фирм. Если у одной из фирм начинались трудности, сотрудника переоформляли в другую.

Схема трудопровода5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Приезжих «утрамбовывали» по небольшим квартирам, а получаемые ими деньги уходили главным образом на проживание. Работодатели установили гигантские поборы. По словам Владимира, только в качестве комиссии за прием на работу и оформление документов с него взяли €700. Также каждому из гастарбайтеров приходилось платить €300 в месяц за аренду жилья. Когда у предпринимателя появлялись сложности с налоговой, строители неделями сидели без работы. Им отчаянно не хватало денег на пропитание, и они докучали своими мольбами бизнесмену, на посулы которого так легковерно купились.

«Он приходил в квартиру и давал нам по €50, чтобы мы как-то выживали», — рассказывает Евгений. Идти же куда-то жаловаться гастарбайтеры боялись, опасаясь этим шагом только ухудшить собственную участь.

По факту они стали жертвами собственной правовой безграмотности. Украинцы практически ничего не знали о финском законодательстве, требующем, чтобы оплата труда иностранных работников, прибывающих в страну, соответствовала местному уровню. На практике же полученные ими обещания высоких заработков оказались грубой ложью. Украинцы работали по 300 часов в месяц, но получали лишь незначительную часть от обещанного.

«Он говорил, что остальные деньги скоро придут или что зарплата сначала поступает в Эстонию, а потом переводится в Финляндию. Оправдания были всегда», — говорит Артем.