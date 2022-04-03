Куда идти и что делать: как беженцам получить помощь на территории РФ

В Россию к концу марта только по официальным данным прибыло около 500 тыс. человек, покинувших свои дома на Украине, в ДНР и ЛНР. Часть людей размещена в пунктах временного размещения (ПВР), расположенных в разных регионах России . Есть также те, кто въехал на территорию страны самостоятельно. Сейчас они пытаются наладить свою жизнь, найти работу и оформить необходимые документы. «Известия» собрали основную информацию о том, что необходимо знать людям, прибывающим на территорию РФ, чтобы решить юридические вопросы и получить требующуюся помощь, а также собрали контакты организаций, в которые можно обратиться в том числе в столице.

Помощь в Москве

В Москве сбором гуманитарной помощи, а также консультированием прибывших в Россию людей занимается в том числе Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви.

В основном люди приходят туда за гуманитарной помощью — на месте можно получить продукты питания, вещи, канцелярские принадлежности . Кроме того, беженцы просят помочь с размещением и трудоустройством, рассказала «Известиям» координатор московского Церковного штаба помощи беженцам Нина Миловидова.

По ее словам, также людям часто требуется духовная поддержка и психологическая консультация .

— К нам ежедневно обращаются за помощью беженцы из зоны конфликта. До 40 человек в день. Всего за время работы Церковного штаба помощи беженцам к 31 марта было обработано 365 заявок, — рассказывает Миловидова.

Куда идти и что делать Фото: пресс-служба Синодального отдела по благотворительности/Мария Лурье

Некоторых из обратившихся направляют на лечение: в больницу Святителя Алексия и другие медучреждения.

Также в Синодальном отделе помогают с решением юридических вопросов — дают консультации по вопросам получения гражданства РФ, статуса временного убежища, получения выплат и пособий от государства и т.д.

Одним из самых сложных юридических вопросов, с которым приходят люди, является получение временной регистрации по месту пребывания, отмечает Миловидова.

Этот документ необходим, в частности, для того, чтобы оформить такие «базовые» документы, как полис обязательного медицинского страхования, ИНН или патент на работу .

Церковный штаб помощи беженцам располагается по адресу: улица Николоямская, дом 49, строение 3, он открыт ежедневно с 10 до 19.

Что делать по прибытии

Тем, кто находится в пунктах временного размещения (к 23 февраля, по официальным данным, их было более 650, к концу марта количество превысило 1,2 тыс.), должны оказывать помощь с оформлением необходимых документов на местах .

Чаще всего там оказываются люди, которые были вывезены на территорию Российской Федерации централизованно, в составе специально организованных колонн.

Тем, кто приехал на территорию Российской Федерации самостоятельно, после прибытия в один из российских регионов прежде всего необходимо встать на миграционный учет как иностранцам (оформить регистрацию по месту пребывания) и оформить банковскую карту «Мир», объясняет Нина Миловидова. Карта потребуется для того, чтобы получить положенную временно перемещенным гражданам единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

— Для оформления выплат беженцам в Москве необходимо подать заявление в центр социального обслуживания, например, в ГБУ ТЦСО «Мещанский» (Переяславский переулок, д. 6, тел. 8 (499) 763-17-62), — говорит она.

Там от них потребуются следующие документы: паспорт, реквизиты счета, открытого в российском банке, миграционная карта, свидетельство о рождении детей.

Куда идти и что делать Фото: пресс-служба Синодального отдела по благотворительности/Мария Лурье

— Конечно, важно сразу же получить СНИЛС, полис ОМС и ИНН. С этими документами можно прикрепиться к поликлинике по месту жительства, — перечисляет собеседница издания.

Если человек планирует остаться в России, он может подать документы на регистрацию временного пребывания и получить гражданство РФ .

Те, кто хочет позднее вернуться домой, могут подать документы на получение статуса временного убежища . Для этого необходимо обратиться в миграционную службу по месту регистрации .

Для тех, кому нужна дополнительная поддержка или консультация, действует горячая линия церковной помощи «Милосердие» — тел. 8 (800) 70-70-222. Линия работает круглосуточно, звонок бесплатный на территории России.

Среди других организаций, которые помогают людям, приехавшим в РФ спасаясь от конфликта, в Синодальном отделе по благотворительности называют координационный штаб при Общественной палате РФ, благотворительную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы», а также фонд «Доброе сердце».

Медицинская помощь

Лица, вынужденно покинувшие Украину, Донецкую и Луганскую народные республики, могут бесплатно получать на территории России первичную медико-санитарную помощь, лекарства по рецептам, бесплатно проходить вакцинацию, а также получать специализированную медпомощь в неотложных случаях , пояснили «Известиям» в Минздраве.

— Для этого им нужно обратиться в медицинскую организацию или в медицинский пункт ПВР (пункт временного размещения) по месту пребывания с паспортом или свидетельством о рождении (для детей). В случае их утери необходимо обратиться в органы МВД, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Куда идти и что делать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Там также подчеркнули, что медицинскую помощь оказывают гражданам РФ, Украины, ДНР и ЛНР, а также лицам без гражданства «постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики», вынужденно покинувшим эти территории и «прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» .

Напомним, что постановление правительства, определяющее особый порядок помощи людям, прибывшим с территорий Украины, ДНР и ЛНР, было принято 8 марта.

При этом граждане Украины, ДНР или ЛНР, получившие статус беженца или временное убежище на территории РФ, считаются застрахованными в системе ОМС и могут претендовать на получение медицинской помощи в полном объеме наравне с российскими гражданами .

УВКБ ООН

Одной из организаций, которая консультирует тех, кто прибыл в Россию с территорий Украины, ЛНР и ДНР, является российский офис управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) .

В России УВКБ ООН работает совместно с организациями-партнерами из некоммерческого сектора. Юристы, которые готовы помочь обратившимся с решением основных юридических вопросов, есть в Москве, Петербурге и регионах России — всего их около 30 специалистов .

Обратиться за помощью можно, в частности, по телефону горячей линии: 8 (903) 792-22-79 (доступна при использовании приложений WhatsApp, Viber).

Юристы могут оказать консультационную поддержку и помочь человеку определиться с дальнейшими действиями — в том числе рассказать, в какие организации необходимо обращаться для решения того или иного вопроса и какие документы для этого потребуются.

Куда идти и что делать Фото: пресс-служба Синодального отдела по благотворительности/Мария Лурье

Иногда — если речь идет об очень сложной ситуации — представители партнерских НКО могут сопроводить человека во время визитов в различные инстанции, однако речь идет только об исключительных случаях, рассказали «Известиям» в пресс-службе УВКБ ООН.

Основные вопросы, с которыми сейчас обращаются люди, касаются процедуры оформления статуса беженца и необходимых для этого документов, получения выплат, возможности попасть в оборудованные в различных регионах пункты временного размещения (ПВР) беженцев для тех, кто приехал на территорию России самостоятельно , уточнили «Известиям» в пресс-службе.

Кроме того, люди интересуются вопросами трудоустройства, спрашивают о возможностях получения медицинской помощи, об обмене гривен на рубли, а также о том, как можно выехать из России, учитывая, что въезд был совершен по внутреннему паспорту; и о программах переселения в другие страны.

Посмотреть более подробную информацию о доступной помощи можно здесь .

Восстановление документов

Важнейшими документами являются паспорт, свидетельство о рождении, миграционные карты , говорит Нина Миловидова.

— Если утеряны документы граждан Украины, их восстановить пока на территории России практически нереально. В таком случае нужно получить справку в полиции об утере документов. Далее нужно обратиться в УФМС, например, в Москве — в отдел по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев по адресу: улица Кирпичная, д. 32, стр. 1, — объясняет она.

Куда идти и что делать Фото: пресс-служба Синодального отдела по благотворительности/Мария Лурье

Если утеряны документы граждан ДНР и человек хочет их восстановить, нужно получить справку в полиции об утере, написать на электронную почту, указанную по ссылке в этом материале , прикрепив к письму справку из полиции, копию утраченного паспорта и всех имеющихся документов.

Сотрудники миграционной службы проверят данные, выпишут временное удостоверение личности, назначат конкретный день встречи, когда человек должен приехать на границу. Там его встретит сотрудник миграционной службы ДНР, проведет через границу и привезет в ДНР с целью восстановления паспорта, объясняет Миловидова.

Трудоустройство

По закону, тех, кто получил официальный статус беженца и может предъявить соответствующее удостоверение, российские работодатели могут нанять без получения специального разрешения, которое требуется для иностранных граждан . Без патента и разрешения на работу также могут трудоустроиться те, у кого есть вид на жительство на территории РФ.

Тем, у кого пока нет официально подтвержденного статуса беженца либо вида на жительство, при устройстве на работу до последнего времени требовался патент. Однако с конца марта это требование отменил и — о том, что граждане, прибывающие в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР, смогут работать без патентов , объявил заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Куда идти и что делать Фото: пресс-служба Синодального отдела по благотворительности/Мария Лурье

В некоторых пунктах временного размещения действуют собственные центры занятости, в которых люди могут найти себе работу , рассказали «Известиям» в пресс-службе УВКБ ООН.

Специальные программы по трудоустройству также анонсировали некоторые российские компании — так, ранее об этом сообщали, например, «Почта России» и сеть гипермаркетов «Лента».

Кроме того, те, кто желает устроиться на работу, могут обратиться в столичный центр занятости «Моя работа» (для тех, кто находится или хотел бы работать в Москве) и в единый контакт-центр Минтруда (тел. 8 (800) 600-00-00), а также на портал «Работа в России».