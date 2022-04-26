Посольство РФ увидело прогресс в СМИ США при освещении событий на Украине

Некоторые американские СМИ «начали доносить более или менее объективную точку зрения», описывая события на Украине, это маленький прогресс. Об этом сообщили 26 апреля в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Обратили внимание, что некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине. Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом», — говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства.

В качестве примера там привели то, что отдельные издания приводят заявления с брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова от 23 апреля о подготовке США и НАТО провокаций с использованием ОМУ с последующим обвинением нашей страны.

При этом, по мнению российского диппредставительства, риторика большинства американских средств массовой информации остается откровенно антироссийской.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что американская администрация «визирует» все тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg и согласовывает все нюансы, связанные с распространением антироссийских фейков.

Порядок визирования статей на сайтах ужесточился после начала спецоперации России по защите населения Донбасса, добавил источник. С Вашингтоном согласуется стилистика и акценты журналистских материалов.

В конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил однобокую подачу материалов телеканалом CNN. Так он оценил репортажи, в которых корреспонденты этой компании сообщают об арестах украинских чиновников и исчезновениях журналистов на освобожденных Россией территориях Донбасса.

26 марта в интервью «Известиям» венесуэльский корреспондент новостной сети TeleSUR рассказал, что западные СМИ преподносят много лживой информации о спецоперации РФ по защите Донбасса и о том, что происходит на Украине.

Ранее, 20 марта, французский доброволец снайпер Эрван Кастель, который в 2014 году прибыл в Донбасс и вступил в ряды ополчения, обвинил западные страны в потоке фейковых новостей после начала российской спецоперации. Одним из примеров он назвал материал итальянского издания La Stampa, где фото после удара украинской ракетой «Точка-У» по центру Донецка приводились в качестве «подтверждения бомбардировки Киева российской армией».

После того как Россия начала операцию по защите республик Донбасса, пользователи соцсетей столкнулись с огромным количеством фейковой информации. Так, 3 марта «Известия» писали, что российские эксперты нашли около 1,5 млн недостоверных публикаций.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.