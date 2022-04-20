Стало известно о проверках Белым домом статей CNN и Bloomberg о России

Американская администрация «визирует» все тексты статей на сайтах CNN и Bloomberg и согласовывают все нюансы, связанные с распространением антироссийских фейков. Об этом 20 апреля рассказал источник в российских дипломатических кругах.

По его словам, руководство двух компаний «взято за горло Белым домом».

«Теперь оба этих американских СМИ, и ранее являвшиеся ключевыми элементами неолиберальной пропаганды США, полностью срослись с администрацией. Джон Миклетвейт, главред Bloomberg, сейчас стал едва ли не штатным сотрудником Совета национальной безопасности», — цитирует его «РИА Новости».

Порядок визирования статей на сайтах ужесточился после начала спецоперации России по защите населения Донбасса, добавил источник. С Вашингтоном согласуется стилистика и акценты журналистских материалов.

«Запрет на антироссийские фейки отныне снят сверху и оголтелая русофобия стала главной специализацией этих «уважаемых представителей четвертой власти», — заключил он.

По словам источника, высокопоставленные представители CNN просили власти РФ вывести их журналистов из-под действия закона о фейках, действующего в России.

В конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил однобокую подачу материалов телеканалом CNN. Так он оценил репортажи, в которых корреспонденты этой компании сообщают об арестах украинских чиновников и исчезновениях журналистов на освобожденных Россией территориях Донбасса.

4 марта стало известно, что американская телекомпания CNN прекратит вещание в России из-за ситуации на Украине. В этот же день о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине сообщило агентство Bloomberg.

3 марта «Русская служба Би-би-си» (BBC) также временно прекратила деятельность в РФ. Позже генеральный директор Би-би-си Тим Дейви объяснил данное решение ужесточением российского законодательства. Он напомнил, что 4 марта Госдума приняла поправки в УК РФ о наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям.

26 февраля в Министерстве обороны России заявили, что по мере успешного выполнения российскими Вооруженными силами операции по защите Донбасса констатируется нарастание количества фейков.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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