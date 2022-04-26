Великобритания расширила пакет экспортных санкций против России

Правительство Великобритании запретило экспорт на территорию России товаров, в том числе технологий, которые «могут быть использованы против Украины». Об этом в понедельник, 25 апреля, заявили в британском министерстве внешней торговли.

«Соединенное Королевство также объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для угнетения героического народа Украины. Продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения», — говорится в сообщении.

Также отменяются ввозные пошлины и квоты на продукцию украинского производства «в соответствии с соглашением о свободной торговле». Данная мера принята для обеспечения экономической поддержки Украине.

24 апреля издание The Telegraph опубликовало материал, автор которого предрек Великобритании потери порядка $7,96 млрд в результате введения антироссийских санкций. В качестве примера приводится запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, который, по мнению издания, сократит общий объем продаж товарооборота с Россией на 27,6.

В четверг, 21 апреля, минфин и министерство внешней торговли Соединенного Королевства распространил документ, согласно которому следует, что Великобритания ввела запрет на импорт серебра, изделий из дерева и «элитных товаров», включая икру из России. Отмечалось, что помимо этого, Лондон поднимет пошлины на 35% на товары России и Белоруссии на сумму около £130 млн, в том числе на алмазы и каучук.

13 апреля Великобритания обновила санкционный список, в который в общей сложности внесла еще 206 физических и юридических лиц из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины и из Узбекистана.

О намерении Великобритании усилить санкции против РФ и увеличить военную поддержку, которая оказывается Киеву, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон 3 апреля.

Великобритания вводит санкции против России в ответ на военную спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения, которая проводится с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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