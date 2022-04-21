Прямой эфир
Политика
В ГД призвали европейских дипломатов не заниматься провокациями против России
Мир
Рада продлила действие военного положения на Украине на 30 суток
Мир
Великобритания ввела санкции против 26 россиян
Мир
МИД Швеции призвал ускорить анализ заявки на вступление страны в НАТО
Мир
Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине
Экономика
Экономист отверг возможность классического дефолта в России
Мир
Reuters сообщило о планах Байдена выделить Украине еще $800 млн
Экономика
Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной на пять лет
Мир
Байден заявил о запуске США программы приема беженцев с Украины
Туризм
В Анталье создадут вторую авиакомпанию для перевозки российских туристов
Экономика
Международные резервы России выросли на $1,7 млрд
Сюжет:

Великобритания запретила импорт из России серебра, икры и изделий из дерева

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания ввела запрет на импорт серебра, икры, изделий из дерева и «элитных товаров», включая икру из Российской Федерации. Соответствующий документ распространил Минфин и Министерство внешней торговли Соединенного Королевства в четверг, 21 апреля.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Новые санкции, о которых сегодня (в четверг, 21 апреля) объявили министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян и канцлер казначейства Риши Сунак, будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева, а также элитных продуктов из России, включая икру», — говорится в документе.

Помимо этого, Лондон поднимет пошлины на 35% на товары России и Белоруссии на сумму около £130 млн, в том числе на алмазы и каучук.

В этот же день Великобритания расширила санкционный список, включив в него еще 26 россиян. В него попали глава РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, врио главы МЧС Александр Чуприян, командующий силами спецопераций РФ Валерия Флюстикова и жена предпринимателя Германа Хана.

16 апреля Россия ввела ответные персональные санкции в отношении руководства Великобритании. В частности, будет закрыт въезд в страну для премьер-министра Бориса Джонсона, а также для главы МИДа Элизабет Трасс и министра обороны королевства Бена Уоллеса. В МИДе напомнили, что любые меры, принятые в отношении России, будут в первую очередь сказываться на самих британцах.

13 апреля Великобритания обновила санкционный список, в который в общей сложности внесла еще 206 физических и юридических лиц из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины и из Узбекистана.

В него, в частности, попали глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, супруга главы МИД России Сергея Лаврова Мария, бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин, советник президента РФ Владимира Путина Андрей Фурсенко, вице-президент Газпромбанка Сергей Фурсенко.

3 апреля британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Киеву.

Лондон вводит санкции против России в ответ на военную спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения, которая проводится с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022