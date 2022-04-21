Великобритания запретила импорт из России серебра, икры и изделий из дерева

Великобритания ввела запрет на импорт серебра, икры, изделий из дерева и «элитных товаров», включая икру из Российской Федерации. Соответствующий документ распространил Минфин и Министерство внешней торговли Соединенного Королевства в четверг, 21 апреля.

«Новые санкции, о которых сегодня (в четверг, 21 апреля) объявили министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян и канцлер казначейства Риши Сунак, будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева, а также элитных продуктов из России, включая икру», — говорится в документе.

Помимо этого, Лондон поднимет пошлины на 35% на товары России и Белоруссии на сумму около £130 млн, в том числе на алмазы и каучук.

В этот же день Великобритания расширила санкционный список, включив в него еще 26 россиян. В него попали глава РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, врио главы МЧС Александр Чуприян, командующий силами спецопераций РФ Валерия Флюстикова и жена предпринимателя Германа Хана.

16 апреля Россия ввела ответные персональные санкции в отношении руководства Великобритании. В частности, будет закрыт въезд в страну для премьер-министра Бориса Джонсона, а также для главы МИДа Элизабет Трасс и министра обороны королевства Бена Уоллеса. В МИДе напомнили, что любые меры, принятые в отношении России, будут в первую очередь сказываться на самих британцах.

13 апреля Великобритания обновила санкционный список, в который в общей сложности внесла еще 206 физических и юридических лиц из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины и из Узбекистана.

В него, в частности, попали глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, супруга главы МИД России Сергея Лаврова Мария, бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин, советник президента РФ Владимира Путина Андрей Фурсенко, вице-президент Газпромбанка Сергей Фурсенко.

3 апреля британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Киеву.

Лондон вводит санкции против России в ответ на военную спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения, которая проводится с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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