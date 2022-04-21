Великобритания ввела санкции против 26 россиян

Великобритания расширила санкционный список, добавив в него более 20 россиян и ряд предприятий. Об этом говорится в документе, опубликованном 21 апреля на сайте правительства Соединенного королевства.

В обновленный список включили 26 россиян. В него попали глава РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, врио главы МЧС Александр Чуприян, командующий силами спецопераций РФ Валерия Флюстикова и жена предпринимателя Германа Хана.

Среди юридических лиц, попавших в список, 10 структур. Санкции коснулись концерна «Калашников», НИТИ имени Александрова и предприятия «Промтех-Дубна».

Всего в британском санкционном списке по России числятся более 1,3 тыс. физических и юридических лиц.

16 апреля Россия ввела ответные персональные санкции в отношении руководства Великобритании. В частности, будет закрыт въезд в страну для премьер-министра Бориса Джонсона, а также для главы МИДа Элизабет Трасс и министра обороны королевства Бена Уоллеса. В МИДе напомнили, что любые меры, принятые в отношении России, будут в первую очередь сказываться на самих британцах.

13 апреля Великобритания обновила санкционный список, в который в общей сложности внесла еще 206 физических и юридических лиц из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины и из Узбекистана.

В него, в частности, попали глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, супруга главы МИД России Сергея Лаврова Мария, бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин, советник президента РФ Владимира Путина Андрей Фурсенко, вице-президент Газпромбанка Сергей Фурсенко.

В начале апреля Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Киеву.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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