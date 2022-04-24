Экономические потери Лондона из-за антироссийских санкций оценили в $7,96 млрд

Великобритания потеряет порядка $7,96 млрд в результате введения антироссийских санкций. Такие данные приводит издание The Telegraph в воскресенье, 24 апреля.

Как отмечается, самым большим ущербом станет запрет на поставки автомобилей марки Bentley и Aston Martin. Также пострадают компании, занимающиеся разработкой ПО и компьютерной аппаратурой и экспортеры технологий и товаров для нефтедобычи.

«Официальный анализ торговых мер, опубликованный ранее в этом месяце, показал, что ограничения выльются в многомиллиардные убытки для экономики в следующие девять лет», — отмечается в тексте статьи.

Один только запрет на экспорт предметов роскоши в Россию сократит общий объем продаж товарооборота с Россией на 27,6%, замечают в издании. Кроме того, будут страдать цепочки поставок, а британские компании столкнутся с перспективой банкротства и неопределенностью, предполагает The Telegraph.

Всё это, по словам главы МИДа королевства Элизабет Трасс, направлено на сдерживание и разрушение российского военно-промышленного комплекса и принуждение Москвы к остановке спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

13 апреля член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев заявил в интервью «Известиям», что введение антироссийских санкций Великобританией ударит в первую очередь по самому королевству как из-за экономических издержек, так и по причине репутационных потерь.

В тот же день стало известно, что уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. По данным Национальной статистической службы страны, годовой уровень инфляции в Великобритании в прошлом месяце достиг 7%.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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