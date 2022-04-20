Как запрещалась сталь: власти поддержат металлургию на фоне санкций

Россия должна к 1 июня обновить свою стратегию действий во Всемирной торговой организации (ВТО) — такое поручение на совещании по металлургии 20 апреля дал президент Владимир Путин. Необходимость изменений связана с антироссийскими санкциями, которые идут вразрез с основными принципами объединения, пояснил глава государства. Несмотря на серьезное экономическое давление, у отечественных металлургов есть шанс для развития — для этого потребуется запускать долгосрочные программы. При этом в Госдуме не исключают, что санкции против отрасли приведут к снижению цен на внутреннем рынке. В этот же день Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». На мероприятии затрагивались вопросы, связанные с уходом зарубежных компаний из России, военной спецоперацией на Украине и борьбой с фейками. На этом, однако, рабочая повестка президента не закончилась: вечером он поздравил военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«Грубая, недальновидная политика»

Россия — один из несомненных лидеров мировой металлургии, сказал Владимир Путин, открывая совещание с правительством. Страна находится в пятерке по объемам производства стали и занимает ведущие позиции по производству ряда цветных металлов.

— Для зарубежных покупателей и партнеров сотрудничество с российскими металлургами всегда было и остается предсказуемым и взаимовыгодным, — заявил президент.

Вместе с тем в последнее время Западом были введены против отечественных компаний незаконные санкции. Речь, напомнил глава государства, идет о запрете не только поставок готовой продукции, но и приобретения некоторых компонентов для производства — например, металлопроката и стальных листов.

Как запрещалась сталь_6 Рабочий в цехе доменной выплавки металла металлургического завода в Волгограде Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В Европе постоянно твердят о приверженности уставу ВТО, однако санкционное давление на Россию идет полностью вразрез с принципами этой структуры, подчеркнул Владимир Путин. На этом фоне президент поручил кабмину уже к 1 июня оценить правомерность решений Запада и подготовить обновленную стратегию действий РФ в ВТО.

Экономические ограничения против российских металлургов, по мнению президента, связаны с сиюминутными политическими интересами. Из-за этого разрушились связи, нарабатывавшиеся годами. На Западе забыли про базовые принципы — деловую репутацию, взаимный интерес и экономическую эффективность.

— Эти ключевые, опорные для бизнеса понятия оказались лишними в политической игре евробюрократов. Если говорить напрямую, то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниями производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону, — сказал Владимир Путин. — Очевидно, что такая грубая, недальновидная политика негативно скажется на экономиках стран Европы, приведет к резкому росту стоимости металлов на их рынках, и мы это уже наблюдаем.

Недружественные шаги приведут к росту инфляции и ухудшению благополучия обычных европейских потребителей, уверен он. Однако пока нет оснований полагать, что партнеры принципиально изменят свою политику — и это необходимо учитывать как на корпоративном, так и на государственном уровнях. Чтобы сохранить работу предприятий и защитить интересы трудовых коллективов, потребуется изменить логистические и производственные цепочки, подчеркнул президент.

Не стоит забывать и про долгосрочное развитие металлургии, напомнил глава государства. Оно предполагает не только сохранение объемов производства, но и наращивание возможностей предприятий.

Как запрещалась сталь_3 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития металлургической отрасли Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Повторю: для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей, — добавил Владимир Путин.

Простимулировать реализацию отечественных проектов могут и западные ограничения, допускают в Госдуме.

— Возможно, санкции дадут толчок к снижению цен на внутреннем рынке. Освободившийся сегмент может уйти на реализацию нацпроектов и строительство. Разумеется, наши металлурги будут искать новые варианты сбыта, — сказал «Известиям» зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов. — Однако от ограничений пострадает весь мир и прежде всего страны Евросоюза.

На мировой рынок металла оказывают влияние множество тенденций: жесткие санкции, которые ограничивают возможность экспорта, а также курс на декарбонизацию экономики, что уже сократило число так называемых грязных производств, к которым относятся предприятия черной и цветной металлургии, отметила в беседе с «Известиями» и.о. директора Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина. Кроме того, нельзя забывать про рост цен на энергоресурсы.

— Под санкции Евросоюза попали изделия из стали и железа, произведенные или реэкспортированные из России. Однако стоит учесть, что доля всего экспорта металлов и изделий из них, приходящаяся на страны Евросоюза, составляла в 2021 году около четверти от общего объема экспорта металлов из РФ. По данным Евростата, Россия занимает около 22% европейского рынка импортной стали, — пояснила эксперт.

Как запрещалась сталь_5 Рабочий у рулона стали в цехе покрытий металла Череповецкого металлургического комбината Фото: РИА Новости

По ее словам, тенденции декарбонизации трансформировали промышленные мощности Европы в сторону вывода «грязных» производств — именно этим и продиктован запрет импорта стального проката и труб. При этом ограничения не коснулись полуфабрикатов, доля которых составляет не менее 50% от экспорта.

— На рынках цветных металлов высокая доля России зачастую вообще не позволяет ввести санкции в ближайшем будущем. Российский рынок металлопроката сегодня показывает снижение цен, которые резко повысились в начале марта 2022 года. Однако пока их уровень не достиг критического значения и с учетом роста внутреннего спроса в связи с развитием производств, ориентированных на импортозамещение, может за счет массы прибыли покрыть потенциальные риски снижения экспорта в страны Европы, — подытожила Галина Сорокина.

«Свято место пусто не бывает»

Платформа «Россия — страна возможностей», созданная в 2018-м, объединяет 26 кадровых, образовательных проектов и олимпиад по всей стране. В частности, речь идет о таких конкурсах, как «Лидеры России», «Твой ход», «Учитель будущего», «Большая перемена», «Цифровой прорыв» или «Мастера гостеприимства». Именно их победители и финалисты и стали главными участниками заседания набсовета РСВ, которое Владимир Путин провел в Кремле.

Во время беседы президенту предлагали новые инициативы, приглашали в гости и даже дарили подарки. Глава РФ поддержал создание цифрового кадрового агентства на базе РСВ, а также не исключил возможность дополнительной поддержки студентов-волонтеров.

Как запрещалась сталь_4 Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Екатерининском зале Кремля Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко

Дискуссия, однако, не обошлась и без наиболее актуальной темы международной повестки — ситуации на Украине, поскольку некоторые участники мероприятия родились в Донбассе. Так, например, ученица шестого класса Диана Красовская, восемь лет назад покинувшая родные края, прочитала патриотическое стихотворение, а затем рассказала, как она помогает луганским и донецким ребятам, которым тоже пришлось уехать из своих домов. Владимир Путин заверил юную собеседницу, что Россия сможет добиться мира в Донбассе. Это и есть одна из главных целей начавшейся 24 февраля спецоперации, подчеркнул он.

В контексте непростой обстановки на мировой арене на встрече обсуждался и вопрос ухода ряда зарубежных компаний из РФ. Участница фестиваля «Таврида АРТ» Инна Королева, которая приготовила президенту подарок в виде куртки собственного производства, выразила уверенность, что российские дизайнеры одежды могут заменить иностранные бренды. По ее словам, «сделано в России» должно стать всемирно признанным знаком качества.

— Свято место пусто не бывает, — заметил Владимир Путин, выразив надежду, что именно отечественные производители и дизайнеры смогут занять освободившуюся нишу на рынке.

Как запрещалась сталь_1 Участник всероссийского конкурса «Большая перемена» в направлении «Познавай Россию!», ученица 6-го класса Диана Красовская на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» с участием президента РФ Владимира Путина в Екатерининском зале Кремля Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Судя по выступлениям участников, не стоит россиянам опасаться и политики некоторых иностранных сетей быстрого питания. Например, основанная уфимцем Маратом Насхутдиновым компания могла бы стать заменой ушедших из РФ американских фастфудов.

Что же касается проблем, связанных с информационной войной против РФ, Владимир Путин пообещал аккуратно и ненавязчиво поддерживать блогеров, которые своим интересным и понятным контентом смогут переманить подписчиков у тех, кто, по его словам, распространяет «чернуху». При этом президент поддержал проведение занятий по историческому просвещению в российских школах для борьбы с фейками. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что с 1 сентября такие уроки будут проходить на постоянной основе. Однако о происходящем на Украине преподаватели рассказывают в образовательных учреждениях уже сейчас, заметил он.

Кроме того, глава ведомства напомнил о планах ввести в школах традицию поднятия государственного флага и исполнения гимна.

— Что касается гимна, флага. Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно, — отреагировал Владимир Путин. — Там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока перенести.

Как запрещалась сталь_2 Президент России Владимир Путин во время фотографирования после заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Екатерининском зале Кремля Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Власти продолжат работу и по созданию максимально благоприятных условий для работников IT-сферы и намерены улучшать условия для возвращающихся в РФ соотечественников.

Вечером в этот же день Владимир Путин по видеосвязи наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. После успешного завершения испытаний глава государства поздравил руководство и специалистов Минобороны. По словам главы государства, эта МБР способна преодолеть все современные средства противоракетной обороны. «Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», подытожил глава государства.