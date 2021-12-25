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За нормы ВТО: Евросоюз потребовал от России €290 млрд

Придется ли платить?
Фото: Getty Images/sasirin pamai
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За нормы ВТО: Евросоюз потребовал от России €290 млрд
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2021-12-24 20:54:11
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Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), предъявив России претензии на €290 млрд. На такую сумму, как утверждают в Европе, Россия «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения. Международный торговый регулятор согласился рассмотреть спор, который, как ожидается, станет одним из крупнейших по цене в ВТО. В чем суть претензий, нарушила ли Россия правила международной торговли и удастся ли европейцам добиться своего, выясняли «Известия».

В чем Европа видит дискриминацию

Как утверждается в жалобе Евросоюза, Россия «незаконно дискриминировала» европейские товары на сумму €290 млрд. Как поясняют в Еврокомиссии, претензии связаны с тремя мерами, предпринятыми Россией в рамках политики импортозамещения. Первая — это «дискриминационная оценка заявок на госзакупки». Как утверждает европейский регулятор, российские компании, связанные с государством, получают необоснованные преференции и подают заявки в тендерах с заниженной на 15–30% стоимостью. Однако после того как получают заказ, заказчик всё равно выплачивает им полную стоимость.

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Во время перегрузки грузов на железнодорожную платформу
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Еще одна мера, возмутившая европейцев, — требование получения предварительных разрешений. «Российским компаниям, которые хотят закупать определенную продукцию машиностроения за рубежом, нужно получить разрешение российской комиссии по импортозамещению. Тогда как для приобретения отечественной машиностроительной продукции подобного разрешения не требуется», — указывает Еврокомиссия в жалобе.

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Европа не согласна и с еще одним требованием — к национальным квотам при закупках. Почти по 250 группам товаров, включая транспортные средства, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, до 90% должна составлять отечественная продукция. По мнению Еврокомиссии, эти «смешанные ограничения и стимулы» дискриминируют иностранных производителей, что нарушает правила Всемирной торговой организации.

США недовольны импортозамещением

Недовольство механизмами субсидирования отечественных экспортных товаров западные страны высказывали и ранее. Поэтому подачу жалобы в ВТО именно сейчас можно рассматривать, скорее, в плоскости общего геополитического напряжения между коллективным Западом и нашей страной, считает Николай Неплюев, член Ассоциации независимых директоров (АНД). Неслучайно одновременно и США недовольны импортозамещением в России и потребовали ответных мер в ВТО.

Как говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах в ВТО Кэтрин Тай, США увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации.

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Здание и логотип ВТО
Фото: Getty Images/Robert Hradil

Претензии к России видятся наблюдателям абсолютно беспочвенными: курс на замену иностранной продукции российскими аналогами нисколько не противоречит правилам международной торговли.

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— Более того, точно такой же подход применяется в Европейском союзе, США и Китае: в них тоже предпринимаются усилия по увеличению доли национальной продукции в структуре промышленного баланса за счет использования самых различных методов, начиная от введения торговых барьеров и заканчивая организацией закупок для стратегических отраслей путем формирования их условий под своих производителей, — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Как подчеркивает экономист, нормы ВТО не запрещают правительствам государств-членов, например, стимулировать свои автоконцерны к локализации сборки в обмен на налоговые и иные преференции. Поэтому Россия точно ничего не нарушает в плане развития собственной автоиндустрии и никому не навязывает принудительную локализацию.

Увязнут в бюрократии

20 декабря Орган ВТО по разрешению споров (ОРС) согласился создать группу из трех торговых экспертов, чтобы оценить дело и вынести первоначальное решение. Участие в процедуре в качестве третьей стороны зарегистрировали за собой в общей сложности 11 стран, в том числе США, Китай, Канада, Япония, Индия и Украина. Как отмечает Bloomberg, это один из крупнейших споров, когда-либо рассматривавшихся во Всемирной торговой организации.

На рассмотрение спора ВТО может потребоваться до трех лет. Во время первого заседания 29 ноября Россия уже заблокировала принятие решения, воспользовавшись правом вето.

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Грузовые машины в распределительном центре
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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«Россия заявила, что… конструктивно участвовала в консультациях и представила подробные разъяснения по своим законам и постановлениям с целью разрешения спора. Российская сторона заявила, что уверена в том, что ее меры соответствуют ее обязательствам в ВТО, но не может поддержать просьбу ЕС о создании комиссии», — говорится в ноябрьском заявлении ВТО.

Эксперты уверены, что и на этот раз Россия вряд ли будет бездействовать. На принятое решение наша страна также может наложить вето, обжаловав в соответствующих инстанциях ВТО, — все механизмы для этого есть, отмечает Николай Неплюев.

По его словам, оценивать долгосрочные экономические перспективы спора сейчас сложно: рассмотрение дела, скорее всего, увязнет в нюансах бюрократических процедур. Пока в большей степени России грозят только репутационные риски. Однако в текущей ситуации не видят в этом большой опасности, так как РФ в любом случае остается под значительным прессингом со стороны Запада.

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