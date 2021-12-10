Союзный уговор: лидеры ЕАЭС подвели итоги второго ковидного года

Во время пандемии РФ предоставила партнерам по ЕАЭС самые современные биомедицинские технологии. Это позволило наладить выпуск российских вакцин и создать новые рабочие места в этих странах. Об этом Владимир Путин заявил 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Между тем, на встрече обсуждались и другие важные вопросы, включая импортозамещение и использование национальных валют при взаимных расчетах. При этом первая тема особенно волнует белорусскую сторону, которая готова конкурировать с любыми западными товарами. Более того, Александр Лукашенко попросил коллег сохранять единство в условиях конфронтации с Западом, поскольку уверен, что истинных друзей у ЕАЭС там нет.

Один за всех, все за одного

В преддверии новогодних праздников лидеры стран ЕАЭС подвели итоги проделанной работы в 2021-м и наметили планы на будущее. При этом из-за COVID-19 главы государств смогли снова встретиться лишь по видеосвязи. Политики, в частности, подтвердили, что в нынешних условиях, когда не исключено появление новых штаммов, плотная кооперация играет ключевую роль в преодолении пандемии .

Разумеется, лидирующую позицию в этом вопросе занимает РФ: в настоящий момент в большинстве государств ЕАЭС успешно налажен выпуск именно российских вакцин.

— При этом хочу подчеркнуть: Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансфер самых современных биомедицинских технологий, — заявил Владимир Путин .

Союзный уговор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Однако стоит отметить, что темпы вакцинации в странах ЕАЭС пока оставляют желать лучшего. И если в Казахстане и России сейчас полностью привито 46,59% и 40,83% населения соответственно, в Белоруссии речь идет о 30,17%, в Армении —17,13%, в Киргизии — 16,99%. Это значительно меньше, чем в большинстве стран континентальной Европы (Португалия — 87,18%, Испания — 81,18%) и Северной Америки (Канада — 80,67%, США — 61,46%).

К слову, помочь в вакцинации готова и Куба — страна-наблюдатель при ЕАЭС, которая заинтересована в налаживании поставок препаратов собственного производства . При этом островное государство разработало сразу две вакцины от коронавируса — Abdala и Soberana.

— Мы с оптимизмом следим за работой Центра им. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций по изучению возможности сочетания вакцин наших стран для борьбы с коронавирусом. Это может оказаться полезным и для других наших партнеров по ЕАЭС. А также открывает возможность для производства и поставок кубинских вакцин по запросу союза, — сказал во время заседания кубинский президент Мигель Диас-Канель .

Без препятствий

По линии ЕАЭС также продолжается процесс совершенствования общего законодательства. В связи с этим к заседанию, которое прошло под председательством Казахстана, был подготовлен целый пакет поправок к Договору о Евразийском экономическом союзе. Их цель — заполнить имеющиеся лакуны и пробелы в правовом регулировании хозяйственно-экономической деятельности на пространстве объединения, уточнил Владимир Путин .

Союзный уговор Фото: РИА Новости/Владимир Горовых

Кроме того, по инициативе российской стороны было подготовлено соглашение о применении в ЕАЭС электронных навигационных пломб, которые позволяют отслеживать трансграничные перевозки грузов, надежно гарантировать сохранность товаров и упростить процедуры их оформления на границе. Их использование повысит транспарентность таможенных операций и позитивно скажется на развитии сектора транспортных услуг на территории союза, заметил глава РФ.

— Кстати сказать, это в значительной степени снижает озабоченности многих других стран, которые присматриваются к работе нашего объединения и являются сегодня наблюдателями, — отметил Владимир Путин.

Страны ЕАЭС также намерены продолжить процесс устранения препятствий во взаимной торговле. С 2016 года исчезли 54 барьера из 68, что составляет 80% из когда-либо существовавших на внутреннем рынке объединения, подчеркнул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев .

Россия также выступает за активное внедрение механизмов маркировки товаров, которые уже успешно применяются для отдельных позиций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, предложил увеличить долю расчетов в национальных валютах при торговле между странами ЕАЭС .

Союзный уговор Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Эта тема неоднократно обсуждалась. С учетом санкций, которые периодически вводятся то против одной страны, то против другой, она становится все более актуальной, — сказал «Известиям» первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. — Если мы хотим создавать систему, которая могла бы не только быть на уровне Евросоюза, но и опережать его, то нам необходимо переходить на такие расчеты. Нужно определить те параметры расчетов и курсы, которые не будут привязаны ни к доллару, ни к евро .

По сути, на территории ЕАЭС в дальнейшем может появиться своя внутренняя валюта, способная вытеснить с этого рынка доллар и евро, считает парламентарий.

Памперсы и чипсы

Важно уделить должное внимание как структурным, так и правовым основам интеграции стран ЕАЭС в сфере науки, технологий и инноваций для перехода к устойчивому развитию, отметил ректор МИРЭА РТУ Станислав Кудж.

— Необходимо и определить точки роста в сфере развития и передачи «зеленых» технологий , углубляющих экономическую интеграцию на региональном уровне, — пояснил «Известиям» эксперт.

К слову, экологическая повестка не остается без внимания в ЕАЭС. По инициативе России уже сформирована специальная рабочая группа высокого уровня, которая занялась координацией позиций по вопросам борьбы с выбросами парниковых газов и достижения углеродной нейтральности, сообщил президент России.

Союзный уговор Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Еще одна важная тема на повестке ЕАЭС — импортозамещение. При этом особенно эмоциональным оказалось выступление на эту тему президента Белоруссии Александра Лукашенко , который призывал коллег рассчитывать только на свои силы.

— Еще раз подчеркиваю: образно говоря, вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба, чтобы мы были вместе , потому что это давление будет нарастать. Запад давлением на Беларусь, Россию не ограничится, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Очевидно одно: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет.

На этом фоне глава Белоруссии призвал перестать ориентироваться «на западные памперсы и чипсы» . Почему именно эту группу товаров выбрал Александр Лукашенко, сказать сложно, однако, его интонация ясно давала понять: Минск не шутит и готов противостоять коллективному Западу по всем фронтам.

Несмотря на текущие противоречия отдельных стран ЕАЭС с Западом, в целом организация нацелена на расширение сотрудничества с третьими государствами . В частности, Александр Лукашенко призвал развивать кооперацию с Китаем, а также продолжить диалог с Египтом для завершения переговоров по соглашению о свободной торговле. Активизировать контакты, по его мнению, нужно и с Израилем. Не исключено, что скоро могут начаться дискуссии о создании зоны свободной торговли с Индонезией и Монголией.

Союзный уговор Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Между тем первый президент Казахстана и почетный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев считает, что, помимо Узбекистана и Кубы, не помешало бы наблюдателем стать и Азербайджану. Как это предложение воспримут в Ереване, пока говорить преждевременно, однако, в какой-то степени такой сценарий мог бы способствовать нормализации отношений между двумя закавказскими республиками.