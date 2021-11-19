Рыночные откровения: что премьеры ЕАЭС обсудили в Ереване

Интеграция ЕАЭС должна прежде всего ориентироваться на выполнение стратегических направлений развития союза до 2025 года, утвержденных президентами стран-членов. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании межправсовета организации. Это, по его словам, позволит улучшить качество жизни людей , проживающих на постсоветском пространстве. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, страны постепенно восстанавливаются после кризиса: объем торговли внутри ЕАЭС за первые девять месяцев увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом доковидного 2019 года.

Стабильная нестабильность

Встреча премьеров ЕАЭС в Ереване снова прошла на фоне недавних столкновений Армении и Азербайджана . В прошлом году Михаил Мишустин уже призывал немедленно прекратить кровопролития. Тогда борт правительства вывез в Москву двоих российских журналистов, раненных в Нагорном Карабахе .

В этом году история повторяется, и Ереван и Баку снова столкнулись. Утром 16 ноября Азербайджан заявил о попытке армянских солдат захватить высоты в приграничных Кельбаджарском и Лачинском районах . В свою очередь, Армения сообщила, что ее военные предприняли «ответные действия для предотвращения продвижения» азербайджанских военных.

— Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими ее безопасности. Наш регион втянут в новый виток эскалации, который, к несчастью, привел к очередным человеческим жертвам . Ответственность за это несет Азербайджан, военные провокации которого направлены на подрыв территориальной целостности нашей страны и срыв договоренностей, достигнутых 9 ноября, — заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС.

Рыночные откровения Фото: Министерство Обороны Азербайджана

После телефонных переговоров глав минобороны двух стран с руководителем военного ведомства России Сергеем Шойгу боевые действия прекратились .

В Ереване, где и проходила встреча глав правительств, обстановка ничем не выдает трагедию минувших дней, да и следы пандемии подстерлись. Раньше кафе и рестораны были повсеместно закрыты, а люди были в масках даже на улице. Плюс из-за второй карабахской войны, которую также называют 44-дневной, на зданиях висели военные плакаты, а в воздухе периодически пролетали истребители. Сейчас, кажется, город уже забыл про ужасы пандемии — общепит принимает у себя посетителей, а средства индивидуальной защиты почти исчезли с лиц местных жителей. Война уже тоже стала привычным делом. Как рассказали «Известиям» местные жители, 16 ноября лишь некоторые покинули свои дома на приграничных территориях. Сейчас уже почти все вернулись.

В целом на необходимость улучшить качество жизни граждан стран ЕАЭС обратил внимание председатель правительства России .

— Мы вместе продолжим делать всё необходимое, чтобы обеспечить на евразийском пространстве беспрепятственное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, выполнить утвержденные президентами стратегические направления развития союза до 2025 года, создать в наших странах комфортные условия для жизни, работы и ведения бизнеса , — сказал Михаил Мишустин.

Восстановление торговли

Несмотря на ограничения из-за пандемии, сельское хозяйство, по его словам, находится под контролем — за счет собственного производства в ЕАЭС нет проблем с зерном, сахаром, растительными маслами и другими продуктами . Чтобы в целом увеличить торговлю на постсоветском пространстве, активно ликвидируются препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, отметил Михаил Мишустин. Для этого, в частности, утверждена дорожная карта устранения изъятий и ограничений на едином рынке до конца 2022 года.

Объем внешней торговли товарами ЕАЭС с другими странами за январь–сентябрь 2021 года составил $596,1 млрд, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития . По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель удалось увеличить на 32,7% ($147 млрд). Взаимная торговля товарами союза за январь–сентябрь 2021 года составила $51,9 млрд — на 16,5% ($7,4 млрд) больше уровня аналогичного доковидного периода 2019 года .

Рыночные откровения Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в широком составе в Ереване Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Однако часть торговли официально не фиксируется. Чтобы бороться с нелегальным рынком, в ЕАЭС уже маркируют обувь, парфюмерию, шины, фотокамеры, товары легкой промышленности и отдельные виды молочной продукции. Также принято решение о поэтапной идентификации бутилированной воды.

— Считаем, что необходимо расширение такого механизма и на другие группы товаров. Это позволит усилить контроль за оборотом продукции и бороться с контрафактом на территории «пятерки», поможет «обелить» рынок , — подчеркнул Михаил Мишустин.

Пока перемещение населения на постсоветском пространстве ограничено. Чтобы пересекать границы было легко, уже более миллиона людей используют мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». В него загружаются отрицательные результаты теста на коронавирус.

— Идет работа над расширением его возможностей и географии. В проекте участвуют государства «пятерки» и СНГ. Рассчитываем, что будут подключаться и другие страны, — заявил глава кабмина РФ.