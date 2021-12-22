Поставка не сыграла: к чему приведет запрет США на импорт смартфонов и запчастей в РФ

Введение запрета на импорт в РФ смартфонов, автозапчастей и авиакомпонентов, анонсированное администрацией США, крайне маловероятн о, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Один из участников рынка электроники назвал эти высказывания не очень удачной политической риторикой. Исполнение таких обещаний повлечет контрсанкции, снижение продаж американских компаний и рост спроса на продукцию из КНР, предупредили аналитики. Даже если слова американских политиков воплотятся в жизнь, у российских участников рынка есть время, чтобы закупить запчасти и гаджеты впрок, указали эксперты. Также должно помочь импортозамещение и укрепление торговых связей с Китаем.

Суета вокруг смартфона

В случае агрессивных действий России в отношении Украины США могут запретить импорт в РФ смартфонов, компонентов для самолетов и автомобилей, а также поставки во многих других секторах , сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена. По его словам, по отношению к смартфонам будут использоваться те же методы, что и в 2019 году против Huawei. Тогда китайского производителя внесли в черный список министерства торговли США — был введен запрет на получение обновлений операционной системы Android и блокировка загрузки приложений Google на смартфоны, выпущенные после введения санкций.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают заявления о возможном запрете на импорт смартфонов в РФ устрашающей политической риторикой — вероятность его введения крайне невелика.

— Рынок РФ важен для Apple и Google — принуждение к уходу с него станет ударом для американских компаний . Учитывая непростые отношения американских digital-гигантов и российских надзорных органов, не исключено, что в качестве ответных мер часть из них попросят покинуть российский рынок, — не исключил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Поставка не сыграла Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Приложения Google и социальные сети — источник информации для силовых структур США, не в их интересах отказываться от него, считает эксперт.

Из смартфонов американских производителей большой долей обладает только Apple, отметил гендиректор дистрибьютора diHouse Юрий Родный. При таком развитии событий, безусловно, откроется серый рынок iPhone в РФ, эти устройства подорожают, как всегда происходит в таких случаях, считает он.

На самом деле запретить импорт смартфонов Apple будет проблематично, ведь собирают их не в США, а в Китае , недоумевает источник «Известий», близкий к компании-партнеру нескольких производителей электроники. Пока такие санкции представляются маловероятными, а их анонсы похожи на не совсем удачную политическую риторику, считает он. Это не единственный пример такого рода — на Западе уже несколько лет рассуждают об отключении России от системы SWIFT, но на практике ничего не происходит, сказал собеседник «Известий».

Представитель Apple отказался от комментариев. «Известия» направили запрос в Google. В Минцифры рекомендовали адресовать вопросы в Минпромторг. Там на момент публикации не ответили.

Без России не взлетишь

Вероятность введения запретов на импорт близка к нулю , считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. У России есть возможность ввести контрсанкции, например, ограничить поставки США и их союзникам титана, а также иного стратегически важного сырья, от которого, в частности, зависит американская авиакосмическая отрасль , объяснил он.

Поставка не сыграла Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Но если санкции все-таки будут введены и власти США будут использовать сценарий, сходный с тем, что был реализован в случае с Huawei, катастрофы не случится. Скорее всего, как и прежде, будут работать смартфоны, ввезенные в РФ до их введения. Блокировка приложений и обновлений мобильных операционных систем наступит не сразу — Huawei почти год после внесения в черный список США торговал смартфонами на Android, — напомнил эксперт.

Участники рынка отмечают: запрет на импорт смартфонов и возможная блокировка доступа к технологиям может еще сильнее подтолкнуть Россию в сторону Китая. Huawei с его операционной системой Harmony OS и магазином приложений App Gallery, независимыми от американцев, может стать крупнейшим участником российского рынка , предупредили аналитики.

Так или иначе, у российских ритейлеров пока нет сценария на случай запрета импорта смартфонов, признал сотрудник одного из них.

— Остается надеяться, что такого все-таки не произойдет, — сказал он.

Что касается авиации, вопрос в том, какие именно комплектующие для самолетов и вертолетов, возможно, не будут поставляться , рассуждает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

— Е сли речь идет о комплектующих для воздушных судов новой постройки, то под ударом окажется целый ряд летательных аппаратов, на которых используются двигатели PW (Pratt & Whitney) и GE (General Electric), американская авионика. При этом закупка некоторого количества комплектов «на склад» позволит минимизировать риски в тот период, пока не будут освоены в крупносерийном производстве отечественные аналоги, — считает эксперт.

Негативным будет сценарий, когда возникнут проблемы с поставками комплектующих, используемых при ремонте авиатехники, заметил Олег Пантелеев.

— Впрочем, такой сценарий реализован только в отношении Ирана, и, как мы видим, он нашел возможности поддерживать летную годность флота , — сказал эксперт.

Поставка не сыграла Фото: РИА Новости/Максим Блинов

По словам Сергея Половникова, импорт же оригинальных американских автозапчастей в Россию минимален — как и собранных в США автомобилей.

— Зато в РФ очень популярны неоригинальные китайские запчасти. Запрет на ввоз в Россию американских комплектующих, безусловно, пойдет на пользу китайским производителям, которые быстро восполнят дефицит, — уверен он.

«Известия» направили запросы в Минтранс, Объединенную авиастроительную корпорацию, «АвтоВАЗ».