Режим без экономии: продажи дорогих смартфонов выросли в 1,5 раза

Россияне стали чаще покупать смартфоны дороже 50 тыс. рублей . Общие продажи этой категории устройств в РФ за год выросли в 1,5 раза, их доля впервые превысила 10%, сообщили «Известиям» в МТС. Всего в стране в январе-октябре реализовано 24 млн таких аппаратов, подсчитали специалисты компании. Продажи дорогих смартфонов увеличиваются несмотря на рост цен. По данным Mobile Research Group, гаджеты этого сегмента за год подорожали на 30%. Люди не хотят ждать, пока электроника вырастет в цене еще сильнее, отметили аналитики. При этом потребители выбирают аппараты, которые не придется скоро менять в силу их надежности и технологичности, считают эксперты.

На гаджетах не экономят

В январе–октябре 2021 года продажи смартфонов дороже 50 тыс. рублей выросли в России в 1,5 раза, а доля таких устройств на российском рынке подскочила с 8,3% до 12,9% . Об этом «Известия» сообщили в МТС (речь об анализе всего рынка страны, а не только данных по магазинам компании). Таким образом, доля премиальных аппаратов впервые поднялась выше 10%, подчеркнул представитель оператора Алексей Меркутов.

Всего в России за первые 10 месяцев 2021 года было продано 24 млн смартфонов на 563 млрд рублей, подсчитали в МТС. Там уточнили, что в премиальном сегменте наибольшим спросом пользуются iPhone: доля смартфонов Apple в январе–октябре 2021 года среди устройств стоимостью от 50 тыс. рублей в штуках составила 83,2% против 77,8% годом ранее . На втором месте в сегменте дорогих аппаратов в этом году — Samsung (16%). Менее 1% премиального рынка смартфонов составила продукция Huawei и Xiaomi, указано в материалах компании.

На бюджетные же модели спрос сокращается , отметил Алексей Меркутов.

Режим без экономии_2 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— С января по октябрь 2021 года россияне купили на 36% меньше смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей, чем за первые 10 месяцев 2020 года, — сказал он.

Реализация смартфонов высокого ценового сегмента от 45 тыс. рублей за январь–октябрь выросла, а низкого и среднего — просели, подтвердил вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин.

По оценкам «М.Видео-Эльдорадо», продажи телефонов дороже 50 тыс. рублей за весь 2021 год могут вырасти по сравнению с 2020-м на 70% в штуках и на 75% в деньгах. Доля таких устройств в этом году в натуральном выражении достигла 13,5% в сравнении с 7,5% годом ранее, сказал представитель ритейлера.

На Ozon телефоны дороже 50 тыс. рублей набирают популярность в связи с тем, что пользователи осознанно стали покупать их на более долгий срок эксплуатации , рассказал руководитель направления «Телеком» Алексей Зайцев. Доля продаж таких гаджетов на маркетплейсе за десять месяцев 2021 года составила 18%, что в два раза больше, чем в 2020 году, а их реализация в штуках в этом сегменте выросла почти в пять раз, добавил он.

Режим без экономии_1 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Смартфоны играют всё более важную роль в жизни и становятся незаменимыми. Это главный инструмент для общения, покупок, развлечений и других ежедневных процессов, — объясняет представитель «М.Видео-Эльдорадо» нежелание россиян экономить на гаджетах.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рост сегмента аппаратов дороже 50 тыс. рублей связан и с увеличением их стоимости — в этом году она возросла примерно на 30% . Модель, которая в прошлом году стоила меньше 50 тыс. рублей, в этом году могла перешагнуть эту планку. При этом люди предпочитают покупать гаджеты, не дожидаясь их дальнейшего подорожания, ведь дорогой аппарат по набору характеристик будет оставаться актуальным еще несколько лет , указал эксперт.

Дети дефицита

Ранее аналитики и представители ритейлеров, опрошенные «Известиями», прогнозировали, что рост цен на смартфоны продолжится и в 2022 году. В 2021-м стоимость гаджетов в РФ увеличилась в среднем на 34%, в 2022 году они могут подорожать еще на 15–17% , говорил «Известиям» Михаил Догадин. Рост цен на электронику эксперты связывают с дефицитом комплектующих , вызванного нестабильной работой или закрытием их производителей из-за пандемии. Также среди причин — проблемы поставок готовой продукции: не хватает морских контейнеров, отменена часть авиарейсов.

— Упрощенно ситуация выглядит так: дорогих моделей стало больше, дешевых меньше — касается это не только смартфонов, но и ноутбуков, — сказал гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. — В условиях дефицита комплектующих производителю выгоднее интегрировать их в более дорогие модели, чем в дешевые, — это, как правило, позволяет повысить маржинальность бизнеса.

Режим без экономии_3 Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Продажи аппаратов высокого ценового сегмента увеличиваются на фоне если не падения российского рынка смартфонов, то, по меньшей мере, отсутствия роста в натуральном выражении. По мнению Эльдара Муртазина и представителя «М.Видео-Эльдорадо», в этом году продажи мобильных телефонов окажутся на уровне 2020 года. Реализация смартфонов в России за первые 10 месяцев 2021 года сократилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , отметил Алексей Меркутов.

Рост спроса на дорогие телефоны и сокращение их продаж напрямую связаны, уверен Эльдар Муртазин. За январь-октябрь 2021 года российский рынок смартфонов в штуках сократился на 6%, при этом средний чек на аппараты вырос на 35%, до 23,5 тыс. рублей, сообщил Михаил Догадин.

— Если раньше старый смартфон меняли на новый раз в два года, то теперь раз в четыре года . Естественно, что т акое потребительское поведение приводит к снижению темпов роста рынка , близкого к насыщению, — пояснил эксперт.

В последнее время значительно вырос срок службы смартфонов, подтвердил руководитель направления «Смартфоны» «AliExpress Россия» Аркадий Маркарьян. Это влияет на выбор устройства, так как на более длительный срок можно купить гаджет дороже. Флагманы меньше теряют в цене со временем и остаются актуальными долгий период, сказал он.