Связующее оно: для Apple могут открыть доступ к новым частотам в России

В России могут легализовать технологию, позволяющую передавать данные между мобильными устройствами быстрее, чем по Bluetooth, искать потерянные вещи и даже переcылать «по воздуху» ключи от квартир и машин между пользователями . Как выяснили «Известия», на следующей неделе по заявке Apple Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует рассмотреть вопрос о повышении допустимой мощности радиоэлектронных устройств в диапазоне 6 ГГц для использования технологии UWB. Поддерживающие ее чипы инсталлированы в последние модели iPhone. Относительно небольшое, но необходимое для использования технологии повышение мощности на этих частотах согласовали все профильные ведомства, следует из материалов комиссии. Эксперты сомневаются, что в ближайшее время открытие UWB спровоцирует повышенный спрос на iPhone. Но это хороший задел на будущее, подчеркнули они.

Яблочное регулирование

На заседании ГКРЧ, намеченном на конец ноября, может быть рассмотрен вопрос о повышении допустимой мощности в диапазоне 6 ГГц для применения технологии UWB (Ultra-Wide Band, беспроводная технология связи) в устройствах малого радиуса действия. Это следует из материалов комиссии, с которыми ознакомились «Известия». Заявку подало российское представительство корпорации «Эппл Рус». Чтобы удовлетворить ее, ГКРЧ может изменить собственное решение от 2007 года, подняв допустимую мощность излучения таких устройств, объяснил «Известиям» источник на рынке связи. Это нужно для запуска в России технологии UWB, реализованной в iPhone 11, 12 и 13. В них инсталлированы фирменные чипы Apple U1, рассказал собеседник «Известий», а также сотрудник компании-партнера нескольких производителей электроники.

Профильные ведомства, включая силовые, дали положительные заключения на повышение мощности на указанных частотах по заявке «Эппл Рус», следует из материалов ГКРЧ.

Представитель Apple отказался от комментариев.

В Минцифры, курирующем работу ГКРЧ, «Известиям» сказали, что прорабатываемые тем или иным способом подготовительные материалы ГКРЧ проходят процедуру согласования с различными ведомствами и организациями, по результатам которого могут претерпеть изменения как формулировки, так и конкретные условия использования полос частот.

Связующее оно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В связи с этим Минцифры не может дать пояснения по текстам, которые появляются под видом проектов решений ГКРЧ до тех пор, пока соответствующие тексты не будут одобрены ГКРЧ, — отметил представитель ведомства.

«Известия» также направили запрос в Роскомнадзор.

Через UWB данные между мобильными устройствами можно передавать быстрее, чем через привычный Bluetooth . Но на практике технологию чаще применяют для определения местоположения людей и предметов в непосредственной близости. Профессионалы, например пожарные и спасатели, используют ее для локального геопозиционирования.

Простые пользователи могут применять UWB для поиска пропавших вещей, к которым прикреплены электронные метки: они позволяют точно определить их местоположение даже внутри квартиры , утверждает один из собеседников «Известий». Наконец, UWB можно использовать для открывания защищенных электронных замков. В этом случае роль ключа от квартиры, машины, офиса, номера в гостинице играет смартфон, сказал он. Такие ключи пользователи могут пересылать друг другу в цифровом виде, ограничивать срок их действия и так далее.

В прошлом году опцию открывания машины с помощью смартфона совместно продемонстрировали Apple и BMW. У других автопроизводителей также есть интерес к такому решению, рассказал один из участников рынка связи.

Связующее оно Фото: Global Look Press/Sven Hoppe

— При этом такое решение ГКРЧ откроет возможность использовать технологию UWB и другим производителям устройств . Так, аналогичное решение есть и у компании Samsung , — отметил собеседник «Известий». — Технология UWB также применяется и в качестве основы для датчиков, например, движения или дыхания, что стало очень актуально в период пандемии.

Фантастический задел

В ноябре 2020 года ГКРЧ разрешила Apple протестировать оборудование с UWB с мощностью, превышающей допустимую в России . Частоты в диапазоне 6 ГГц пересекаются с диапазонами, на которых работают приемопередатчики фиксированного беспроводного интернета и радиорелейная связь, и теоретически устройства UWB могли бы создавать им помехи , рассказал один из организаторов испытаний. Но помех не возникло — мощности UWB-чипа в iPhone и, к примеру, радиорелейной системы несопоставимы. Столь небольшие уровни мощности и непостоянное во времени использование на практике делают такие устройства незаметными для других систем радиосвязи, объясняет он.

— UWB скорее нишевая технология и будет важна очень узкому кругу покупателей, в связи с чем ее внедрение вряд ли повлияет на принятие решения о покупке айфона. Это не масштабы 5G, — считает вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин.

Связующее оно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вряд ли легализация UWB в России тут же приведет к росту спроса на «яблочные» смартфоны — продуктов и приложений, использующих эту технологию, интересных массовому рынку, пока нет . Но открытие доступа к частотам для этой технологии — хороший задел на будущее, полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Если ее в течение нескольких лет начнут использовать, к примеру, автопроизводители, UWB в смартфонах может оказаться очень востребованными, говорит эксперт. По его мнению, сам факт рассмотрения вопроса об открытии 6 ГГц в РФ для iPhone свидетельствует о том, что российские власти стараются проявлять гибкость в отношениях с зарубежными IТ-компаниями .

— С одной стороны, государство выдвигает к таким структурам ряд требований — например, 22 ноября Роскомнадзор включил Apple в реестр компаний, которые обязаны открыть в РФ уполномоченный на общение с властями офис, с другой — по просьбе компании скоро могут предоставить необходимые для UWB частоты, — отметил Денис Кусков.

Также эксперт напомнил, что недавно «яблочная» корпорация открыла возможность добавлять в Apple Pay карты «Мир», договорилась с чиновниками об исполнении закона о предустановке отечественного ПО на гаджеты на условиях, приемлемых как для себя, так и для госрегуляторов. Всё это свидетельствует о том, что иностранные IТ-компании, ведущие конструктивный диалог с органами власти, могут вполне комфортно вести бизнес в России, заключил он.