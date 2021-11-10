Яблочный атлас: Apple начала принимать к оплате карты «Мир»
Пользователи Apple теперь могут делать платежи картами «Мир» внутри экосистемы, например покупать подписку Apple Music или приложения в App Store. Упоминание нацкарты появилось в меню «Способы платежа» на iPhone. Корреспонденту «Известий» удалось совершить такую операцию. До этого к аккаунту в Apple можно было подвязать только карты Visa, Mastercard и American Express. Эксперты уверены, что вслед за Apple с национальной платежной системой будут интегрироваться другие крупные игроки, такие как Booking.com и Amazon, где пока нельзя оплатить «Миром».
Подвяжи карту
Владельцы iPhone и iPad теперь могут подвязать карту «Мир» к учётной записи Apple и оплачивать ею различные сервисы экосистемы — например, подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приложения в App Store, узнали «Известия». Для этого в меню «Способы платежа» нужно выбрать пункт «Оплата картой». Раньше в этом пункте уточнялось, что можно использовать только Visa, Mastercard и American Express. В ноябре в меню также появились карты «Мир».
О нововведении также говорится на сайте Apple. Среди возможных способов оплаты в учетной записи Apple ID по региону «Россия» появилось упоминание системы «Мир». Корреспонденту «Известий» удалось подвязать нацкарту к учетной записи на iPhone и в один клик оплатить подписку в Apple Music, а также купить приложение в App Store.
«Известия» направили запросы в Apple и в платежную систему «Мир», а также в Банк России.
Интеграция карт «Мир» в сервисы Apple началась весной 2021 года. Тогда российским кредитным организациям стал доступен функционал по подключению нацкарт к Apple Pay. Сейчас сервис доступен клиентам отдельных банков, которые провели необходимые технические доработки. Среди них Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ, Почта Банк, «Тинькофф», Газпромбанк, МКБ, «Открытие», Совкомбанк, СКБ-Банк, Экспобанк. Ряд других финорганизаций находятся в процессе реализации функционала.
Зарубежная интеграция
Популярность карт «Мир» растет ежеквартально: по некоторым данным, охват населения национальным пластиком составляет около 40%, рассказал финансовый директор «Т1» Роман Ромашевский. По его словам, во многом быстрые темпы роста оборота за последние годы были обусловлены переводом на них бюджетных выплат населению.
— Для поддержки роста своей доли «Мир» активно использует маркетинговые кампании, а также наращивает удобство сервисов для клиентов. Несмотря на тренд по импортозамещению в разных отраслях, иностранные ресурсы во многих сферах остаются популярными: Booking, Netflix, Twich, PayPal, а также зарубежные интернет-магазины, — отметил эксперт.
По его словам, сложности с интеграцией «Мира» на зарубежных площадках носят скорее технический характер, чем политический: планы разработки расписаны на кварталы и годы вперед. Учитывая невысокую долю России в мировом потреблении этих ресурсов, интеграция с локальной платежной системой не стоит у глобальных IT-гигантов в приоритете, подчеркнул Роман Ромашевский. С другой стороны, эффект интеграции на клиентскую базу «Мира» может быть мультипликативным: для потребителей внутри России теоретическая невозможность оплачивать картой популярные онлайн-сервисы может оказаться барьером для повседневного использования карты, даже если человек вообще не пользуется этими сервисами, полагает эксперт.
Интеграция карты «Мир» на зарубежные ресурсы крайне важна для обеих сторон, считает региональный директор международного платежного провайдера Ecommpay в Москве Андрей Моряков: для иностранных ресурсов это новая платежеспособная и лояльная аудитория, а для российской платежной системы — выход на другие рынки, увеличение количества транзакций и активность держателей. Кроме того, для национального игрока важна имиджевая составляющая: признание на международном уровне.
— В перспективе нескольких лет будет существенный прирост держателей нацкарт. Возможность оплатить покупку картой «Мир» в зарубежном магазине и получение чаще всего повышенных кешбэков и скидок популяризирует данную карту, поэтому россияне станут чаще обращаться за ее выпуском и будут использовать ее как основной платежный инструмент. Доступность карт «Мир» в Apple станет дополнительным стимулом их выпускать, — ожидает Андрей Моряков.
По его мнению, у Национальной системы платежных карт уже есть договоренности по взаимодействию с крупными международными компаниями. Например, они уже работают с Aliexpress и ASOS. По прогнозам эксперта, скоро НСПК с большой долей вероятности начнет сотрудничество также с Booking.com, Amazon и другими крупными игроками. При этом интеграция с зарубежными площадками может длиться один-два года.