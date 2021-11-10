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Яблочный атлас: Apple начала принимать к оплате карты «Мир»

Как это облегчит жизнь бюджетникам и студентам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Яблочный атлас: Apple начала принимать к оплате карты «Мир»
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2021-11-09 18:59:01
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Пользователи Apple теперь могут делать платежи картами «Мир» внутри экосистемы, например покупать подписку Apple Music или приложения в App Store. Упоминание нацкарты появилось в меню «Способы платежа» на iPhone. Корреспонденту «Известий» удалось совершить такую операцию. До этого к аккаунту в Apple можно было подвязать только карты Visa, Mastercard и American Express. Эксперты уверены, что вслед за Apple с национальной платежной системой будут интегрироваться другие крупные игроки, такие как Booking.com и Amazon, где пока нельзя оплатить «Миром».

Подвяжи карту

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Владельцы iPhone и iPad теперь могут подвязать карту «Мир» к учётной записи Apple и оплачивать ею различные сервисы экосистемы — например, подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приложения в App Store, узнали «Известия». Для этого в меню «Способы платежа» нужно выбрать пункт «Оплата картой». Раньше в этом пункте уточнялось, что можно использовать только Visa, Mastercard и American Express. В ноябре в меню также появились карты «Мир».

О нововведении также говорится на сайте Apple. Среди возможных способов оплаты в учетной записи Apple ID по региону «Россия» появилось упоминание системы «Мир». Корреспонденту «Известий» удалось подвязать нацкарту к учетной записи на iPhone и в один клик оплатить подписку в Apple Music, а также купить приложение в App Store.

«Известия» направили запросы в Apple и в платежную систему «Мир», а также в Банк России.

Интеграция карт «Мир» в сервисы Apple началась весной 2021 года. Тогда российским кредитным организациям стал доступен функционал по подключению нацкарт к Apple Pay. Сейчас сервис доступен клиентам отдельных банков, которые провели необходимые технические доработки. Среди них Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ, Почта Банк, «Тинькофф», Газпромбанк, МКБ, «Открытие», Совкомбанк, СКБ-Банк, Экспобанк. Ряд других финорганизаций находятся в процессе реализации функционала.

Яблочный атлас
мир
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Зарубежная интеграция

Популярность карт «Мир» растет ежеквартально: по некоторым данным, охват населения национальным пластиком составляет около 40%, рассказал финансовый директор «Т1» Роман Ромашевский. По его словам, во многом быстрые темпы роста оборота за последние годы были обусловлены переводом на них бюджетных выплат населению.

Справка «Известий»

В мае 2017 года президент РФ подписал закон о переводе бюджетных выплат на карты «Мир» — тогда началась их массовая эмиссия. Нацкарты оформляются работникам бюджетной сферы, госслужащим, пенсионерам, студентам и получателям государственных пособий. По данным ЦБ, по итогам девяти месяцев 2021 года выпущено более 100 млн карт «Мир». Они принимаются на всей территории России и в ряде зарубежных стран — в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, ОАЭ, на Кипре.

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— Для поддержки роста своей доли «Мир» активно использует маркетинговые кампании, а также наращивает удобство сервисов для клиентов. Несмотря на тренд по импортозамещению в разных отраслях, иностранные ресурсы во многих сферах остаются популярными: Booking, Netflix, Twich, PayPal, а также зарубежные интернет-магазины, — отметил эксперт.

По его словам, сложности с интеграцией «Мира» на зарубежных площадках носят скорее технический характер, чем политический: планы разработки расписаны на кварталы и годы вперед. Учитывая невысокую долю России в мировом потреблении этих ресурсов, интеграция с локальной платежной системой не стоит у глобальных IT-гигантов в приоритете, подчеркнул Роман Ромашевский. С другой стороны, эффект интеграции на клиентскую базу «Мира» может быть мультипликативным: для потребителей внутри России теоретическая невозможность оплачивать картой популярные онлайн-сервисы может оказаться барьером для повседневного использования карты, даже если человек вообще не пользуется этими сервисами, полагает эксперт.

Яблочный атлас
мир
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Интеграция карты «Мир» на зарубежные ресурсы крайне важна для обеих сторон, считает региональный директор международного платежного провайдера Ecommpay в Москве Андрей Моряков: для иностранных ресурсов это новая платежеспособная и лояльная аудитория, а для российской платежной системы — выход на другие рынки, увеличение количества транзакций и активность держателей. Кроме того, для национального игрока важна имиджевая составляющая: признание на международном уровне.

В перспективе нескольких лет будет существенный прирост держателей нацкарт. Возможность оплатить покупку картой «Мир» в зарубежном магазине и получение чаще всего повышенных кешбэков и скидок популяризирует данную карту, поэтому россияне станут чаще обращаться за ее выпуском и будут использовать ее как основной платежный инструмент. Доступность карт «Мир» в Apple станет дополнительным стимулом их выпускать, — ожидает Андрей Моряков.

По его мнению, у Национальной системы платежных карт уже есть договоренности по взаимодействию с крупными международными компаниями. Например, они уже работают с Aliexpress и ASOS. По прогнозам эксперта, скоро НСПК с большой долей вероятности начнет сотрудничество также с Booking.com, Amazon и другими крупными игроками. При этом интеграция с зарубежными площадками может длиться один-два года.

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