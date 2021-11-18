Далеко от яблони: поставки iPhone в РФ приблизились к историческому максимуму

Поставки iPhone в Россию за 2021 год близки к историческому максимуму, оценили специалисты аналитического центра GS Group. По их данным, за январь–сентябрь 2021 года в РФ было отгружено 3,3 млн смартфонов Apple. До конца года показатель может превысить отметку в 4,5 млн штук, спрогнозировали аналитики. Предыдущий рекорд — 4,31 млн смартфонов — был установлен в 2017 году. Некоторые ритейлеры отмечают, что в 2021 году рекордными в РФ у iPhone были и продажи. Эксперты считают, что рост обусловлен поставками дешевых и старых моделей вроде iPhone 11 и 11 Pro.

Высший сорт

За первые девять месяцев 2021 года в Россию ввезли 3,3 млн iPhone — на 35% больше, чем в тот же период в 2020-м , зафиксировали специалисты аналитического центра GS Group. По прогнозам компании, до конца декабря поставки смартфонов Apple в РФ могут превысить отметку в 4,5 млн устройств, что будет историческим максимум за всё время присутствия бренда в стране . В 2020-м в Россию ввезли 3,96 млн iPhone, в 2019-м — 3,39 млн, в 2018-м — 4,2 млн, в 2017-м — 4,3 млн, в 2016-м — 3,46 млн, указали специалисты.

— Точных данных до 2016 года у компании нет. Однако я уверен, что тогда поставки Apple были ниже, поскольку сам рынок смартфонов был тоже меньше, — сказал руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

Эксперт также отметил, что поставки коррелируют с продажами , поскольку дистрибуторы обычно анализируют спрос и не заказывают больше устройств, чем могут продать. Косвенно такую риторику подтверждают и данные ритейлеров.

— В этом году наши продажи iPhone увеличились более чем на 40% в штуках относительно прошлого года, что является для «М.Видео–Эльдорадо» рекордным объемом продаж и позволило компании укрепить позиции крупнейшего продавца смартфонов Apple в России, — отметили в пресс-службе ритейлера.

Далеко от яблони Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Получение рекордного числа iPhone в 2021 году подтвердили и в «Ситилинке» . В «Связном» не прокомментировали объем поставок, но отметили, что продажи смартфонов Apple в сети год к году увеличились на 10% в количественном выражении и на 40% в денежном .

Пока продолжающемуся росту поставок iPhone в Россию могут помешать проблемы со снабжением чипами, о которых компания сообщала ранее, напомнил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Похожего мнения придерживается и директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, дефицит компонентов может не дать Apple достичь рекордной отметки. В GS Group тоже допускают такую возможность, но считают этот сценарий маловероятным.

— Поставки самих смартфонов работают как часы. Но нехватка чипов действительно есть. Впрочем, я не думаю, что в случае с Apple это скажется на поставках смартфонов в Россию. Я на 90% уверен, что компания достигнет отметки 4,5 млн, — сказал Александр Сурков.

«Известия» направили запрос в Apple.

Кому это надо

В GS Group отметили, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, доля и поставки Apple в 2021 году выросли из-за специфичности аудитории бренда . По словам Александра Суркова, так как покупатели iPhone в основном состоятельные люди , на них в меньшей степени повлиял кризис, поэтому их покупательская способность не упала. Для остальных же смартфон Apple до сих пор остается имиджевой вещью, за которую люди традиционно готовы отдать значительную сумму.

Ритейлеры называют несколько иные причины. В «М.Видео–Эльдорадо» сказали, что увеличение продаж связано с успешным запуском iPhone 13 и высоким спросом на модели прошлых лет, особенно смартфон 11-й серии.

Далеко от яблони Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Сохраняется тренд на покупку россиянами электроники из среднего и верхнего ценовых диапазонов как инвестиция в расширенный функционал, производительность и срок службы. Это касается и смартфонов, к техническим характеристикам которых пользователи предъявляют всё больше требований: биометрия, емкий аккумулятор, бесконтактные платежи и хорошая камера. Устройства Apple отвечают этим требованиям, к тому же растет количество лояльных пользователей экосистемы бренда, — отметили в пресс-службе компании.

В «Ситилинк» тоже сказали, что самой продаваемой моделью смартфонов Apple стал iPhone 11. Аналогично ситуацию оценили и в «Связном».

Американский бренд рос в этом году за счет продаж iPhone 11 и 11 Pro , согласен Эльдар Муртазин. По его словам, для многих эти устройства стали первыми iPhone в жизни.

— Люди их покупают, потому что в России растет средний срок пользования телефоном. Сегодня у iPhone и флагманских моделей Android он достигает 4,5 года. Люди готовы переплатить за устройство с расчетом на то, что оно прослужит им несколько лет. Такое поведение в основном распространяется на средневысокие и высокие ценовые категории, — сказал он.

Источник «Известий» в одной из розничных сетей предположил, что наблюдаемые показатели Apple обусловлены тем, что в конце 2020 года из-за двойного запуска новинок часть поставок американской компании сместилась на начало следующего года . Таким образом перенос дал буст показателям 2021 года. Собеседник не исключил: в том случае, если поставки не нормализуются и в декабре этого года доставка части товаров переедет на начало 2022-го, ситуация повторится. По его мнению, такой сценарий вполне вероятен, поскольку в розничных сетях сегодня наблюдается недостаток iPhone 13 Pro и Prо.

Далеко от яблони Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

— У других брендов подобных проблем с поставками не было, — отметил источник.

Досталось всем

В 2021 году растут поставки смартфонов не только от Apple . Всего за январь–сентябрь в Россию ввезли 25,2 млн устройств , следует из отчета аналитического центра GS Group («Известия» ознакомились с ним). Из них 20,9 млн смартфонов приходятся на Samsung, Xiaomi, Apple, Realme, Huawei и Honor.

Samsung с января по октябрь поставила 7,9 млн устройств (на 8% меньше, чем в аналогичный период годом ранее). По итогу трех кварталов 2021 года бренд занимает около 31% рынка. Xiaomi поставила 7,5 млн устройств (на 70% больше) , доля которых составила 30%. Apple заняла 13,5% рынка, поставив 3,3 млн смартфонов (на 35% больше). Realme поставила 1,7 млн устройств (рост примерно 400%) , доля рынка — 6,5%. Остальные примерно 19% пришлись на другие устройства.

— Очень сильно в текущем году выросли Xiaomi и Realme. В том числе и за счет того, что вендоры продолжают распределять между собой нишу, высвободившуюся ранее из-под Huawei и Honor, — сказал Александр Сурков.

В «Ситилинк» подтвердили, что в этом году самыми быстро растущими брендами смартфонов в количестве реализованных единиц стали Xiaomi (включая Redmi и Poco) и Realme.