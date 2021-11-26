Повышение из правил: в отрасли ждут роста цен на гаджеты в РФ на 15-17%

Цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти до 17%. Такой прогноз «Известиям» дали ритейлеры и аналитики. В «Связном» считают, что рост составит 15–17%. В Mobile Research Group прогнозируют подорожание смартфонов и компьютерной техники уже в I квартале на 10%. В этом году гаджеты уже выросли в цене до 30%, подсчитали эксперты. Участники рынка связывают это с дефицитом комплектующих и проблемами в логистике на мировом уровне. Некоторые из них, впрочем, надеются на стабилизацию и даже на снижение цен в следующем году.

Год платежом красен

В 2021 году цены на смартфоны в РФ выросли в среднем на 34%, в 2022 году они могут увеличиться еще на 15–17% . Таким прогнозом с «Известиями» поделился вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. Основным драйвером роста стали продукты Apple, отметил он.

Подорожания техники в следующем году ожидает и менеджер одного из российских производителей электроники. Растет стоимость процессоров, на которые зачастую приходится пятая часть цены готовых устройств . При существующей динамике чипы в 2022 году могут подорожать на 15–20% по сравнению с 2021-м , предупредил он.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не исключил, что в I квартале 2022-го цены на компьютеры и смартфоны вырастут по сравнению с их нынешним уровнем примерно на 10%. В этом году эти гаджеты подорожали примерно на 30%, подсчитал эксперт.

Повышение из правил Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— На компьютерном рынке цены выросли и на дорогие игровые устройства, и на бюджетные модели. Например, ноутбуки, которые в начале года можно было купить примерно за 20 тыс. рублей, сейчас стоят 25–30 тыс. рублей, — отметил он.

Что касается смартфонов, то примерно на 30% подорожали практически все аппараты в нижней и средней ценовой категории — до 40 тыс. рублей , утверждает эксперт.

Подорожание в ассортименте

Некоторые новые устройства, представленные осенью 2021 года, стоят на 20–30% дороже аналогичных моделей прошлого сезона . Особенно это касается бюджетных девайсов до 15 тыс. рублей, отметил источник, близкий к одной из федеральных розничных сетей. Подорожание коснулось iPhone 11 и iPhone XR — весной и летом они стоили заметно дешевле, сказал собеседник «Известий».

По данным «Яндекс.Маркета», с июля по ноябрь 2021 года средняя цена iPhone 11 с 128 Гб памяти выросла в российских магазинах более чем на 8%, до примерно 60 тыс. рублей. iPhone XR, стоивший летом около 48 тыс. рублей, подорожал на 8,5%, до 52 тыс.

Раньше цены на старые модели смартфонов Apple снижались с выходом новых флагманов, но теперь из-за недостаточных поставок они растут, утверждает сотрудник одного из ритейлеров. Правда, некоторые магазины пытаются удерживать их, но уже нет никаких распродаж по сниженным ценам, отметил он.

Увеличивается стоимость и других гаджетов. К примеру, ноутбук Huawei MateBook c 15-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i3 2,1 ГГц, оперативной памятью 8 ГБ, и SSD на 256 Гб, по данным «Яндекс.Маркета», с августа по ноябрь 2021 года подорожал более чем на 10%, до 51 тыс. рублей. Стоимость модели Asus TUF Gaming F15 c 15,6-дюймовым экраном выросла на 11,5%, почти до 90 тыс. рублей. А смартфон Xiaomi Redmi 9T с 64 Гб памяти стал стоить дороже на 13% — его средняя цена 15,89 тыс. рублей.

Повышения цен на многие гаджеты не было, утверждает источник, близкий к одному из ритейлеров. Однако стало меньше скидок и стоимость практически не снижается, хотя обычно смартфоны начинают дешеветь через 6–10 месяцев после выхода, признал собеседник «Известий».

Впрочем, с тем, что подорожание продолжится и в 2022 году, согласны не все участники рынка электроники. Пик роста цен на компьютерную технику придется на IV квартал 2021 года, а затем он может остановиться, не исключил менеджер одного из крупных мировых производителей электроники. Подорожание связано с дефицитом комплектующих и увеличением их стоимости. Сейчас наметилась тенденция к тому, что некоторые из них дешевеют , но продолжают дорожать, например, память и дисплеи, утверждает он. Снижение цен на одни комплектующие может уравновесить рост на другие, сказал собеседник «Известий».

Повышение из правил Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Менеджер одного из крупных дистрибьюторов предположил, что к концу 2022 года цены на смартфоны и планшеты могут начать снижаться. Правда, оптимистичные прогнозы сбудутся, если не произойдёт резких скачков курсов валют не в пользу рубля, уточнили собеседники «Известий».

Невъездная электроника

Рост цен на гаджеты идет рука об руку с их дефицитом. В начале ноября участники рынка рассказывали «Известиям» о том, что поставки новых моделей iPhone на 70–80% меньше того, что требуется ритейлерам для стабильного удовлетворения спроса, и покупателям приходится ждать неделями. Источники, близкие к ритейлу, также говорили о проблемах с поставками смартфонов Samsung, Xiaomi, Huawei, игровых приставок.

— Спрос на гаджеты на мировом рынке превышает предложение из-за дефицита узлов и деталей , из которых они собираются, а также из-за общемировых логистических проблем . А раз так — цены идут вверх: поскольку улучшения ситуации пока не просматривается, можно предположить, что расти они будут и дальше , — считает Эльдар Муртазин.

Логистические проблемы касаются, кстати, не только электроники. Резкий рост тарифов на контейнерные перевозки может привести к повышению цен на импортируемую продукцию, следует из ежегодного обзора состояния морского транспорта конференции ООН по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD). Согласно докладу, судоходные компании и операторы портов ожидают, что глобальные сбои в цепочках поставок продолжатся минимум до 2022 года . Если рост ставок фрахта контейнерных перевозок к 2023 году сохранится, мировые цены на импорт в среднем вырастут на 10,6%.