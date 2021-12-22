В СФ назвали верхом лицемерия обвинения США в нарушении Россией норм ВТО

Заявления США о том, что Россия нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) из-за программы импортозамещения, являются верхом лицемерия. Об этом в среду, 22 декабря, заявил «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

«Когда наши партнеры говорят, что Россия нарушает нормы ВТО, я считаю, что это верх лицемерия. Это можно понять, если мы посмотрим, что они сделали сначала. Именно они первыми ввели санкции и нарушили мыслимые и немыслимые нормы ВТО. Сегодня нам нужно посмотреть, насколько нам вообще выгодно находиться в ВТО на таких условиях. Говорить о нарушениях — циничное лицемерие. Как обычно они [США] перекладывают с больной головы на здоровую», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что в настоящее время Россия лишь отвечает на их нападки. Абрамов добавил, что РФ защищает свои национальные интересы, а о нарушениях не может быть и речи.

Накануне офис торгового представителя США (USTR) опубликовал доклад, в котором говорится о якобы выявленных нарушениях со стороны России правил ВТО. В частности, ведомство упрекнуло РФ в якобы расширении государственного контроля над экономикой. Власти Соединенных Штатов также выразили обеспокоенность тем, что «Россия продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства».

Как следует из отчета, нарушение норм и правил ВТО, а также обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции.

В офисе американского торгового представителя подчеркнули, что ведомство будет работать с партнерами-единомышленниками и использует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе».

19 ноября сообщалось, что Евросоюз оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. 26 июля ЕС подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, а ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.