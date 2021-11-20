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ЕС попросил ВТО рассмотреть в третейской группе спор с РФ о госзакупках

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Евросоюз (ЕС) оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. Об этом сообщил секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) в пятницу, 19 ноября.

ЕС опубликовал официальный запрос о формировании третейской группы для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, так как прошедшие 13 сентября двусторонние консультации не привели к урегулированию этого вопроса.

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Утверждается, что Россия «приняла ряд мер, являющихся частью более широкой программы импортозамещения, нацеленной на замещение посредством набора ограничений и стимулов импортных товаров и услуг, предоставляемых иностранными субъектами, местными товарами и услугами, предоставляемыми российскими организациями». В это же время, как кажется ЕС, товары и услуги, предлагаемые российскими предприятиями, в ходе аукционов и тендеров получают предпочтение.

Три меры, которые оспаривает ЕС, потому что они якобы «несовместимы с законодательством ВТО», — это «дискриминационная оценка заявок на закупку», «требования к предварительным разрешениям» и «требования к национальным квотам при закупках», сообщает ТАСС.

26 июля Евросоюз подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям. При это о каких товарах идет речь, не уточнялось.

19 июля ЕС запросил консультации в рамках ВТО по мерам поддержки, оказываемым российским правительством в отношении производителей при организации закупок компаний с госучастием.

Согласно материалам, размещенным на сайте Еврокомиссии, поводом для обращения в ВТО стала российская политика импортозамещения. Подчеркивалось, что в 2019 году госпредприятия России выставили тендеров на 23,5 трлн рублей (€290 млрд), или 21% ВВП РФ. У европейских компаний есть сложности с доступом к этим заказам.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.

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