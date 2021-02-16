Не ВТОм же виде: глобальную торговую организацию возглавила женщина
Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщина. Такое решение принял генеральный совет ВТО. Уроженка Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала стала также первой африканкой и первой чернокожей на этом посту. Против ее назначения активно выступала предыдущая американская администрация Дональда Трампа. Бывший президент США угрожал вывести страну из ВТО в случае ее избрания. Однако команда Байдена кандидатуру Оконджо-Ивеалы поддержала. Подробности — в материале «Известий».
Время первой
«Нгози Оконджо-Ивеала — одна из самых квалифицированных кандидатов на этот пост. Я уверен, что она будет выполнять свои обязанности так же хорошо, как она справлялась с множеством других работ», — отреагировал на новость о назначении 66-летней соотечественницы на пост генерального директора ВТО ее бывший коллега Шамсудин Усман, экс-министр национального планирования Нигерии.
В свою очередь бывший президент Всемирного банка Роберт Зеллик, также в свое время работавший с Оконджо-Ивеалой, считает, что Нгози «сыграла ключевую роль в надзоре за работой Банка по оказанию помощи странам, пострадавшим от высоких и нестабильных цен на продукты питания». «Под руководством Нгози мы создали фонд реагирования на продовольственный кризис, чтобы обеспечить быструю помощь нуждающимся странам. Он помог более чем 40 миллионам человек в 44 странах», — сообщил Зеллик.
Нгози Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой представительницей Африки, возглавившей ВТО. Она приступит к работе с 1 марта. Занимать свой пост она будет до конца августа 2025 года. До этого генеральным директором ВТО был бразилец Роберту Азеведу, однако в августе прошлого года он решил уйти в отставку, не дождавшись окончания срока полномочий.
Трампу назло
Нгози Оконджо родилась в 1954 году, когда Нигерия еще была британской колонией. Через 13 лет в стране началась гражданская война, продолжавшаяся три года. В 18 лет нигерийка уехала учиться в США. Она получила экономическое образование в Гарварде, а затем защитила магистерскую диссертацию в Массачусетском технологическом институте.
В 25 лет она стала работать во Всемирном банке. Стремительно продвигалась по карьерной лестнице, меняя профессиональные сферы и должности. Однажды президент Нигерии попросил ее составить план экономической реформы страны. Увидев результат, он сразу предложил ей возглавить на родине Министерство финансов. Однако переезжать из США в Нигерию она не хотела — к тому моменту ее муж и четверо детей привыкли жить в Нью-Йорке. Но потом Нгози все-таки решила улететь в Абуджу, а ее семья осталась в США.
В Нигерии она дважды была министром финансов: с 2003 по 2006-й и с 2011 по 2015 год. Считается, что благодаря ей страна смогла заключить сделку с Парижским клубом стран-кредиторов, в результате с Нигерии списали долг на сумму $18 млрд — это около 60% всего долга страны Парижскому клубу. Помимо этого, она возглавила реформы по совершенствованию макроэкономического управления Нигерией, а также стала каждый месяц публиковать данные о том, сколько денег получал из федерального бюджета каждый штат, что сделало процедуру трансфертов более прозрачной.
Впоследствии Нгози вернулась во Всемирный банк, где дослужилась до поста управляющего директора. Помимо этого, она входит в советы директоров некоторых крупных корпораций, включая Danone и Twitter, Standard Chartered Bank, а также Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Африканского агентства по рискам. В 2019 году Оконджо-Ивеала получила американское гражданство.
Против назначения нигерийки на пост генерального директора ВТО активно выступала администрация президента США Дональда Трампа. Политик угрожал вывести страну из ВТО. Окружение Трампа поддерживало другого кандидата — представительницу Кореи Ю Мунг Хи, считая, что у нигерийки недостаточно опыта в сфере международной торговли.
Однако новое руководство США во главе с Джозефом Байденом, наоборот, поддержало именно уроженку Нигерии. Ю Мунг Хи сняла свою кандидатуру вскоре после ухода Трампа с поста президента. Впрочем, даже сторонники Нгози полагают, что технические стороны торговых переговоров ей все же придется изучать в ускоренном темпе.
Процитировала себя
В целом ВТО — глобальный арбитр торговых споров — достается Оконджо-Ивеале в довольно запущенном состоянии. Ей предстоит посредничать в международных торговых переговорах, особенно на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем, заниматься реформами правил торговли и бороться с использованием протекционистских механизмом, которые стали особенно популярны во время пандемии коронавируса.
В последние годы критика в адрес ВТО лишь усиливается. Заявленная цель организации — распространение идей и принципов свободной торговли, а также стимуляция экономического роста. Однако многие обвиняют ее в том, что решения зачастую принимаются в угоду развитым странам и транснациональным компаниям. Помимо этого, считается, что порой организация игнорирует зафиксированные в уставе вопросы защиты окружающей среды, здравоохранения и безопасности.
Отвечая на вопрос журналиста о предстоящих задачах на посту, Оконджо-Ивеала пошутила, что написанная ею книга о реформе неэффективно функционирующих институтов Нигерии «Реформирование нереформируемого» довольно актуальна и в случае с сегодняшней ВТО.
Китайские споры
В последнее время не утихают споры многих членов ВТО с Китаем. Так, в конце прошлого года австралийский министр по торговле, инвестициям и туризму Саймон Бирмингем сообщил, что его страна подаст жалобу в ВТО на действия Китая. Дело в том, что китайские таможенники приостановили часть австралийских поставок говядины, баранины, ячменя, сахара, меди и угля, заявив, что они не соответствуют санитарным нормам КНР. Помимо этого, власти страны также начали антидемпинговое расследование в отношении австралийских вин — Пекин повысил таможенные пошлины на 212%.
Отношения двух стран обострились еще весной прошлого года, когда Австралия призвала провести международное расследование возникновения COVID-19 и назвать ответственного за его распространение по миру. Помимо этого, Австралия наряду с США активно критикует политику китайских властей в отношении уйгуров. Ответные действия со стороны Китая стали поводом для обращения Канберры в ВТО. «Разрешение противоречий в рамках Всемирной торговой организации не является совершенной процедурой и занимает больше времени, чем может показаться нужным», — заявил Бирмингем, добавив, что тем не менее в рамках этой процедуры «происходит независимое и прозрачное расследование».
В 2018 году США резко повысили пошлины на китайские товары. Пекин обратился в ВТО, представив два списка товаров (их импорт оценивался в $234 млрд). В результате в середине сентября прошлого года арбитры организации сообщили, что Вашингтон не смог в достаточной мере обосновать необходимость такого стремительного повышения пошлин, а это противоречит правилам международной торговли. США в свою очередь ссылались на национальное законодательство, которое позволяет принимать меры в случае нарушения правил трансфера технологий и для защиты интеллектуальной собственности. Однако ВТО вынесла вердикт, согласно которому США необходимо «привести свои действия в соответствие с обязательствами».
Впрочем, исполнение решения ВТО оказывается делом добровольным, поскольку в конце 2019 года США блокировали процесс назначения новых арбитров, в результате апелляционная инстанция приостановила свою работу. Таким образом, получается, что основной орган по разрешению споров работать продолжает, а исполнение его постановлений становится фактически добровольным, поскольку окончательным считается лишь решение апелляционной инстанции ВТО.
Бывший президент США, кстати, раскритиковал решение Всемирной торговой организации. «Нам придется что-то делать с ВТО, потому что они позволили Китаю избежать наказания (...) Я не большой поклонник этой организации, это я могу сказать вам прямо сейчас. Может быть, они оказали нам большую услугу», — полагал Трамп.
При 45-м американском президенте в США на фоне торговой войны с Китаем всерьез рассматривали возможность выхода из организации. Трамп угрожал сделать это, если «ВТО не станет лучше относиться к Штатам».
«При Байдене будет похожая ситуация»
В продолжении нормальной работы ВТО больше заинтересован Китай, отметил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Китайцы подавали многочисленные иски в организацию, некоторые из них удовлетворялись. Потом произошло блокирование механизма разрешения споров, и они застряли на этом. Но ясно, что роль этой структуры будет ограничена на фоне борьбы, которую ведут между собой Китай и США», — уверен китаист.
По словам политолога, с новой администрацией Джозефа Байдена у Китая отношения складываются примерно так же плохо, как и с командой Дональда Трампа. Так, например, покидавший пост госсекретаря Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров. Новый глава Госдепа Энтони Блинкен фактически это повторил. «Там конфронтационные отношения. Интересы двух стран пересекаются в экономике, военной сфере, в области технологий. В результате гонка вооружений, военное противостояние, попытки блокировать Китай экономически, КНР идет на ответные шаги. Торговая война по сути не прекращалась, тарифы, введенные Трампом, так и не были отменены», — напоминает эксперт.
Что касается отношения американцев к ВТО, то, по мнению руководителя Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктории Журавлевой, администрация Байдена занимает принципиально противоположную позицию. «Трамп, а вместе с ним и Республиканская партия считают, что международные организации ограничивают работу Соединенных Штатов, поэтому они должны держаться от них подальше. Добавляется и популистский фактор, предполагающий, что международные организации — это такое же зло, как и правительства в целом, что это международная элита, нарушающая права отдельно взятой страны. К тому же в торговой войне с Китаем США пытались максимально освободить себе руки и поменять правила игры», — рассказала американист «Известиям».
Политолог отмечает, что демократы считают иначе. Они уверены, что лидерство США реализуется через международные организации. «Демократы считают, что США, как страна, создававшая эти организации, получает максимальную выгоду от них и поддерживает свои лидерские позиции благодаря этим организациям. Президент-демократ Барак Обама считал, что Вашингтон должен быть максимально вовлечен в деятельность международных организаций. При Байдене будет похожая ситуация», — пояснила Журавлева.