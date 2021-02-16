Не ВТОм же виде: глобальную торговую организацию возглавила женщина

Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщина. Такое решение принял генеральный совет ВТО. Уроженка Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала стала также первой африканкой и первой чернокожей на этом посту. Против ее назначения активно выступала предыдущая американская администрация Дональда Трампа. Бывший президент США угрожал вывести страну из ВТО в случае ее избрания. Однако команда Байдена кандидатуру Оконджо-Ивеалы поддержала . Подробности — в материале «Известий».

Время первой

«Нгози Оконджо-Ивеала — одна из самых квалифицированных кандидатов на этот пост. Я уверен, что она будет выполнять свои обязанности так же хорошо, как она справлялась с множеством других работ», — отреагировал на новость о назначении 66-летней соотечественницы на пост генерального директора ВТО ее бывший коллега Шамсудин Усман, экс-министр национального планирования Нигерии.

В свою очередь бывший президент Всемирного банка Роберт Зеллик, также в свое время работавший с Оконджо-Ивеалой, считает, что Нгози «сыграла ключевую роль в надзоре за работой Банка по оказанию помощи странам, пострадавшим от высоких и нестабильных цен на продукты питания». «Под руководством Нгози мы создали фонд реагирования на продовольственный кризис, чтобы обеспечить быструю помощь нуждающимся странам. Он помог более чем 40 миллионам человек в 44 странах», — сообщил Зеллик.

Нгози Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой представительницей Африки, возглавившей ВТО. Она приступит к работе с 1 марта. Занимать свой пост она будет до конца августа 2025 года. До этого генеральным директором ВТО был бразилец Роберту Азеведу, однако в августе прошлого года он решил уйти в отставку, не дождавшись окончания срока полномочий.

Трампу назло

Нгози Оконджо родилась в 1954 году, когда Нигерия еще была британской колонией. Через 13 лет в стране началась гражданская война, продолжавшаяся три года. В 18 лет нигерийка уехала учиться в США. Она получила экономическое образование в Гарварде, а затем защитила магистерскую диссертацию в Массачусетском технологическом институте.

В 25 лет она стала работать во Всемирном банке. Стремительно продвигалась по карьерной лестнице, меняя профессиональные сферы и должности. Однажды президент Нигерии попросил ее составить план экономической реформы страны. Увидев результат, он сразу предложил ей возглавить на родине Министерство финансов. Однако переезжать из США в Нигерию она не хотела — к тому моменту ее муж и четверо детей привыкли жить в Нью-Йорке. Но потом Нгози все-таки решила улететь в Абуджу, а ее семья осталась в США.

В Нигерии она дважды была министром финансов: с 2003 по 2006-й и с 2011 по 2015 год. Считается, что благодаря ей страна смогла заключить сделку с Парижским клубом стран-кредиторов, в результате с Нигерии списали долг на сумму $18 млрд — это около 60% всего долга страны Парижскому клубу. Помимо этого, она возглавила реформы по совершенствованию макроэкономического управления Нигерией, а также стала каждый месяц публиковать данные о том, сколько денег получал из федерального бюджета каждый штат, что сделало процедуру трансфертов более прозрачной.

Впоследствии Нгози вернулась во Всемирный банк, где дослужилась до поста управляющего директора. Помимо этого, она входит в советы директоров некоторых крупных корпораций, включая Danone и Twitter, Standard Chartered Bank, а также Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Африканского агентства по рискам. В 2019 году Оконджо-Ивеала получила американское гражданство.

Против назначения нигерийки на пост генерального директора ВТО активно выступала администрация президента США Дональда Трампа. Политик угрожал вывести страну из ВТО. Окружение Трампа поддерживало другого кандидата — представительницу Кореи Ю Мунг Хи, считая, что у нигерийки недостаточно опыта в сфере международной торговли .

Однако новое руководство США во главе с Джозефом Байденом, наоборот, поддержало именно уроженку Нигерии. Ю Мунг Хи сняла свою кандидатуру вскоре после ухода Трампа с поста президента. Впрочем, даже сторонники Нгози полагают, что технические стороны торговых переговоров ей все же придется изучать в ускоренном темпе.

Процитировала себя

В целом ВТО — глобальный арбитр торговых споров — достается Оконджо-Ивеале в довольно запущенном состоянии. Ей предстоит посредничать в международных торговых переговорах, особенно на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем, заниматься реформами правил торговли и бороться с использованием протекционистских механизмом, которые стали особенно популярны во время пандемии коронавируса .

В последние годы критика в адрес ВТО лишь усиливается. Заявленная цель организации — распространение идей и принципов свободной торговли, а также стимуляция экономического роста. Однако многие обвиняют ее в том, что решения зачастую принимаются в угоду развитым странам и транснациональным компаниям. Помимо этого, считается, что порой организация игнорирует зафиксированные в уставе вопросы защиты окружающей среды, здравоохранения и безопасности.

Отвечая на вопрос журналиста о предстоящих задачах на посту, Оконджо-Ивеала пошутила, что написанная ею книга о реформе неэффективно функционирующих институтов Нигерии «Реформирование нереформируемого» довольно актуальна и в случае с сегодняшней ВТО .

Китайские споры

В последнее время не утихают споры многих членов ВТО с Китаем. Так, в конце прошлого года австралийский министр по торговле, инвестициям и туризму Саймон Бирмингем сообщил, что его страна подаст жалобу в ВТО на действия Китая. Дело в том, что китайские таможенники приостановили часть австралийских поставок говядины, баранины, ячменя, сахара, меди и угля, заявив, что они не соответствуют санитарным нормам КНР. Помимо этого, власти страны также начали антидемпинговое расследование в отношении австралийских вин — Пекин повысил таможенные пошлины на 212%.

Отношения двух стран обострились еще весной прошлого года, когда Австралия призвала провести международное расследование возникновения COVID-19 и назвать ответственного за его распространение по миру. Помимо этого, Австралия наряду с США активно критикует политику китайских властей в отношении уйгуров. Ответные действия со стороны Китая стали поводом для обращения Канберры в ВТО. «Разрешение противоречий в рамках Всемирной торговой организации не является совершенной процедурой и занимает больше времени, чем может показаться нужным», — заявил Бирмингем, добавив, что тем не менее в рамках этой процедуры «происходит независимое и прозрачное расследование».

В 2018 году США резко повысили пошлины на китайские товары. Пекин обратился в ВТО, представив два списка товаров (их импорт оценивался в $234 млрд). В результате в середине сентября прошлого года арбитры организации сообщили, что Вашингтон не смог в достаточной мере обосновать необходимость такого стремительного повышения пошлин, а это противоречит правилам международной торговли. США в свою очередь ссылались на национальное законодательство, которое позволяет принимать меры в случае нарушения правил трансфера технологий и для защиты интеллектуальной собственности. Однако ВТО вынесла вердикт, согласно которому США необходимо «привести свои действия в соответствие с обязательствами».

Впрочем, исполнение решения ВТО оказывается делом добровольным, поскольку в конце 2019 года США блокировали процесс назначения новых арбитров, в результате апелляционная инстанция приостановила свою работу. Таким образом, получается, что основной орган по разрешению споров работать продолжает, а исполнение его постановлений становится фактически добровольным , поскольку окончательным считается лишь решение апелляционной инстанции ВТО.

Бывший президент США, кстати, раскритиковал решение Всемирной торговой организации. «Нам придется что-то делать с ВТО, потому что они позволили Китаю избежать наказания (...) Я не большой поклонник этой организации, это я могу сказать вам прямо сейчас. Может быть, они оказали нам большую услугу», — полагал Трамп.

При 45-м американском президенте в США на фоне торговой войны с Китаем всерьез рассматривали возможность выхода из организации. Трамп угрожал сделать это, если «ВТО не станет лучше относиться к Штатам».

«При Байдене будет похожая ситуация»

В продолжении нормальной работы ВТО больше заинтересован Китай, отметил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Китайцы подавали многочисленные иски в организацию, некоторые из них удовлетворялись. Потом произошло блокирование механизма разрешения споров, и они застряли на этом. Но ясно, что роль этой структуры будет ограничена на фоне борьбы, которую ведут между собой Китай и США», — уверен китаист.

По словам политолога, с новой администрацией Джозефа Байдена у Китая отношения складываются примерно так же плохо, как и с командой Дональда Трампа. Так, например, покидавший пост госсекретаря Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров. Новый глава Госдепа Энтони Блинкен фактически это повторил. «Там конфронтационные отношения. Интересы двух стран пересекаются в экономике, военной сфере, в области технологий. В результате гонка вооружений, военное противостояние, попытки блокировать Китай экономически, КНР идет на ответные шаги. Торговая война по сути не прекращалась, тарифы, введенные Трампом, так и не были отменены», — напоминает эксперт.

Что касается отношения американцев к ВТО, то, по мнению руководителя Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктории Журавлевой, администрация Байдена занимает принципиально противоположную позицию. «Трамп, а вместе с ним и Республиканская партия считают, что международные организации ограничивают работу Соединенных Штатов, поэтому они должны держаться от них подальше. Добавляется и популистский фактор, предполагающий, что международные организации — это такое же зло, как и правительства в целом, что это международная элита, нарушающая права отдельно взятой страны. К тому же в торговой войне с Китаем США пытались максимально освободить себе руки и поменять правила игры», — рассказала американист «Известиям».