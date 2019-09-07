ВТО и ныне там: уход США из организации мог бы ускорить ее реформу

Решение США выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) могло бы ускорить переговоры по ее реформированию и сыграть на руку российской и мировой экономике, заявили «Известиям» в Минэкономразвития . Однако в ведомстве считают, что выход Соединенных Штатов из организации всё-таки маловероятен . В ВТО «Известиям» сообщили, что в рамках дискуссий о реформе среди участников до сих пор нет согласованной повестки вопросов. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что сложившаяся ситуация — результат невыполнения ВТО своих функций.

Миллион предложений

Россия активно участвует в реформировании ВТО и создании системы новых правил международной торговли, которые бы максимально отвечали экономическим приоритетам страны, заявили «Известиям» в Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что «на столе переговоров» уже есть конкретные точечные предложения, которые активно прорабатываются .

Э-3 Делегации на собрании ВТО Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В частности, российской стороной обозначены вопросы совершенствования органа по разрешению споров и апелляционной площадки ВТО, улучшения прозрачности и усиления контроля за исполнением членами торговой организации своих обязательств. Также Россия предложила расширить переговорную повестку, пересмотреть льготы и преференции, ужесточить правила предоставления сельскохозяйственной поддержки, повысить транспарентность применяемых тарифов на аграрные и промышленные товары.

В ВТО «Известиям» заявили, что пока нет согласованной повестки о том, какие вопросы будут охватывать переговоры по реформе . Страны – участницы организации выдвинули предложения в области урегулирования споров, установления особого и дифференцированного режима для развивающихся государств и повышения прозрачности. В организации подчеркнули, что обсуждение реформы ожидается в ближайшие месяцы в преддверии министерской конференции ВТО в Казахстане в июне 2020 года.

Ускорить переговорный процесс мог бы выход США из ВТО, однако это маловероятно , отметили в Минэкономразвития. По мнению ведомства, альтернативы организации не существует.

Э1 Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Достижение консенсуса увеличит выгоду России от членства в ВТО. Так, в 2018 году Россия от участия в организации получила прирост ВВП на 0,03 процентных пункта, говорится в исследовании Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития (есть у «Известий»). Предполагается, что в долгосрочной перспективе при полноценном функционировании ВТО кумулятивный эффект от членства в организации может обеспечить рост экономики страны на дополнительный 1 процентный пункт.

Затянувшиеся реформы

Лидирующая роль ВТО как организации, формирующей правила международной торговли, ставится под сомнение из-за смещения фокуса с многосторонних торговых соглашений в сторону региональных , подчеркивается в исследовании. Такой тренд, возникший за последние три десятилетия, приводит к усложнению системы интеграционных инициатив. На конец 2018-го общее количество региональных соглашений о торговле достигло 287.

В системе ВТО есть существенные проблемы, которые давно поднимаются на переговорных площадках, заявила один из авторов исследования, научный сотрудник ВАВТ Татьяна Флегонтова. Однако, по ее словам, сейчас именно наличие существующих базовых правил обеспечивает порядок в международной торговле . Их отсутствие привело бы к войне не только между двумя странами, как сейчас, но и среди всех участников.

Всемирная торговая организация сама должна была инициировать изменение правил международной торговли, а не ждать начала торговой войны между Америкой и Китаем , уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, страны-члены не заинтересованы в изменении нынешней ситуации и, даже если реформа организации пройдет успешно, решить все проблемы будет сложно. Время упущено, и рецессию мировой экономики, начавшуюся из-за торгового конфликта США и КНР, не остановить.

Э-2 Фото: Global Look Press/Christian Ohde

Ожидать краха ВТО или снижения ее роли, из-за того что переговоры затянулись, не стоит, считает профессор Финансового университета при правительстве Валерий Абрамов. По его мнению, совершенствование правил организации идет своим чередом. Он напомнил, что корень проблем — неравные условия между игроками рынка . Раньше крупные государства свободно продвигали свои интересы и им никто не препятствовал. Но со временем менее развитые страны научились защищать и отстаивать свои интересы и роль лидирующих государств, в том числе и Америки, несколько померкла. Даже наметившаяся тенденция в сторону либерализации торговли и роста протекционизма не означает отказ от ВТО, у которой всё равно будет главенствующая роль, добавил Валерий Абрамов.