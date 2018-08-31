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В Минэкономразвития прокомментировали угрозы Трампа о выходе США из ВТО

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Фото: Global Look Press/Brian Cahn
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Американские предприниматели вряд ли позволят президенту США Дональду Трампу реализовать угрозы вывести страну из Всемирной торговой организации (ВТО). Такое мнение 31 августа выразили в российском министерстве экономического развития (МЭР).

«От игры без правил пострадает в том числе и американская экономика… Поэтому вряд ли американский бизнес даст Трампу реализовать свои угрозы. Тем более что для выхода из ВТО одного желания президента будет недостаточно», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЭР.

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В Минэкономразвития пояснили, что это решение должен поддержать конгресс Соединенных Штатов.

В ведомстве добавили, что в случае выхода из ВТО США придется заключать двусторонние торговые соглашения, причем, возможно, на худших условиях, отмечает «Газета.ру».

«Американцам придется заключать торговые соглашения со всеми своими крупнейшими торговыми партнерами, включая ЕС, Китай. Далеко не факт, что условия таких соглашений, которые американские переговорщики смогут «выторговать», будут лучше для американской экономики, чем даже условия, которые существуют сейчас в рамках ВТО», — считают в МЭР.

31 августа агентство Bloomberg опубликовало интервью с Трампом, в котором американский президент не исключил выхода страны из торговой организации. Он считает, что в ВТО с США много лет «плохо обращаются». По его мнению, для сохранения сотрудничества торговому союзу необходимо измениться к лучшему.

ВТО создана в 1995 году с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. В организации состоят 164 страны.

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