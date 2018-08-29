В Госдуме прокомментировали жалобу США на Россию в ВТО

Для США стало привычным подрывать авторитет Всемирной торговой организации (ВТО), заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, комментируя сообщение о том, что США подали в ВТО запрос на проведение консультаций с Россией из-за введения пошлин на ряд американских товаров. Запрос консультаций — первый шаг в процедуре подачи иска в рамках организации.

«Подрывать авторитет ВТО как важнейшего института, к сожалению, для США стало привычным. Причем это касается не только нашей страны, не только конкурентов США, но даже их партнеров. Имею в виду пошлины на сталь и алюминий, которые коснулись и Евросоюза, имею в виду и давление на ближайших союзников по НАТО — это Турция и ряд других стран. Поэтому нам не стоит удивляться», — заявил парламентарий порталу iz.ru.

Гутенев отметил, что России в связи с этим необходимо проводить вдумчивую политику «и не вести себя так же, как США, вальсируя в посудной лавке, обладая массой слона и сбивая всю посуду со столов».

«С другой стороны, нельзя занимать пассивную позицию. Поэтому необходимы по возможности асимметричные ответы, которые бы давали новые возможности национальной экономике с точки зрения импортозамещения и с точки зрения выстраивания альтернативных торговых альянсов», — считает политик.

Гутенев подчеркнул, что «несмотря на неформальные рычаги, которые пока еще США имеют в крупнейших международных институтах, и серьезное влияние [Вашингтона] в том числе и на ВТО, тем не менее нужно идти по пути разбирательств».

С 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий.

Были, в частности, повышены ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокна. США указывают, что на аналогичные товары, поставляемые из стран — членов ВТО, Россия не поднимает пошлины.