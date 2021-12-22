США обвинили Россию в нарушении норм ВТО

Офис торгового представителя США (USTR) опубликовал во вторник, 21 декабря, доклад, в котором говорится о якобы выявленных нарушениях со стороны России правил Всемирной торговой организации (ВТО).

«В этом отчете представлен обзор продолжающегося отхода России от руководящих принципов ВТО, таких как недискриминационная практика, более открытая торговля, предсказуемость, прозрачность и справедливая конкуренция», — пояснила торговый представитель США Кэтрин Тай.

В частности, ведомство упрекнуло РФ в якобы расширении государственного контроля над экономикой.

Власти Соединенных Штатов также выразили обеспокоенность тем, что «Россия продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства».

«В сельскохозяйственном секторе Россия сохраняет ограничения на импорт, не связанные с наукой, и отказывается признавать гарантии других стран в отношении экспортных мощностей», — говорится в документе.

Как следует из отчета, нарушение норм и правил ВТО, а также обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции.

В офисе американского торгового представителя подчеркнули, что ведомство будет работать с партнерами-единомышленниками и использует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе».

«Соединенные Штаты считают этот путь контрпродуктивным — как для России, российского народа, так и для мировой экономики. Соединенные Штаты будут продолжать призывать Россию следовать букве и духу ВТО. Однако, в конце концов, Россия и россияне должны принять это решение», — заключили авторы доклада.

До этого, 19 ноября, сообщалось, что Евросоюз (ЕС) оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. ЕС опубликовал официальный запрос о формировании третейской группы для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, так как прошедшие 13 сентября двусторонние консультации не привели к урегулированию этого вопроса.

Утверждается, что Россия «приняла ряд мер, являющихся частью более широкой программы импортозамещения, нацеленной на замещение посредством набора ограничений и стимулов импортных товаров и услуг, предоставляемых иностранными субъектами, местными товарами и услугами, предоставляемыми российскими организациями». В это же время, как кажется ЕС, товары и услуги, предлагаемые российскими предприятиями, в ходе аукционов и тендеров получают предпочтение.

26 июля Евросоюз подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям. При это о каких товарах идет речь, не уточнялось.

Неделей ранее ЕС запросил консультации в рамках ВТО по мерам поддержки, оказываемым российским правительством в отношении производителей при организации закупок компаний с госучастием.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.