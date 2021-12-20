Подозрительный чип: технику на иностранных процессорах хотят признать российской

Органам власти и госкомпаниям могут разрешить закупать системы хранения данных, серверы, компьютеры, ноутбуки и другое оборудование на иностранных процессорах. «Известия» ознакомились с соответствующими поправками в постановление правительства, определяющее критерии отечественной продукции, которую можно приобретать во время госзакупок. В Минпромторге подтвердили разработку изменений, но подчеркнули: преимущество в конкурсных процедурах всё же получит оборудование на российских процессорах. Впрочем, многие представители отраслевого сообщества критикуют инициативу и утверждают, что она идет вразрез с политикой импортозамещения. Однако временно мера, может быть, себя оправдала, ведь пока российские производители могут и не справиться с возросшим спросом на отечественные процессоры.

Правит балл

Согласно действующему законодательству, регламентирующему процесс импортозамещения радиоэлектроники, с 1 января 2021 года госорганы, госкомпании и операторы сотовой связи должны закупать системы хранения данных на российских процессорах . Разрешенное оборудование перечислено в специальном реестре, который ведет Минпромторг. С 1 июля отечественного производства должны быть и портативные компьютеры, которые закупают госкомпании. С 1 января 2022 года нормы импортозамещения распространяются и на серверы, настольные компьютеры, принтеры, материнские платы и другую технику.

Критерии, по которым чиновники относят технику к отечественной, прописаны в постановлении правительства № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» . В конце ноября несколько российских разработчиков получили проект поправок в этот документ . Письмо, с которым ознакомились «Известия», направил подведомственный Минпромторгу Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов (МНИИРИП). Поправки предполагают, что в реестр отечественного оборудования сможет попасть техника на иностранных процессорах вроде Intel и IBM . Получается, если изменения в постановление будут приняты, такое оборудование сможет претендовать на участие в госзакупках . А также на преференции, которые получают производители и разработчики оборудования на российских процессорах: квотирование и господдержку.

В Минпромторге подтвердили разработку проекта изменений в критерии подтверждения производства радиоэлектронной продукции на территории России . Они основаны на балльной системе оценки.

— При этом в планируемых изменениях наибольшее количество баллов присваивается в случае применения в составе вычислительной техники российского центрального процессора, — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что разрабатывают меры, направленные «на обеспечение безусловного преимущества вычислительной техники на российских процессорах при осуществлении государственных (муниципальных) закупок» . Поправки предполагают: если на конкурс подаст заявку производитель оборудования на отечественном чипе, предложение с иностранным процессором будет автоматически отклонено.

— И только при отсутствии предложений по поставке такой продукции [на чипе из РФ] будет предоставлена возможность закупить российское оборудование на иностранном процессоре , — уточнили в Минпромторге детали поправок.

Там добавили, что скоро направят документ на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Центральное ядро

Открытие доступа к госзакупкам доработанному в России иностранному оборудованию на импортных процессорах — шаг назад в политике импортозамещения , уверен исполнительный директор консорциума разработчиков отечественных систем хранения данных РосСХД Олег Изумрудов. По его мнению, проектируемые нормы угрожают развитию российской радиоэлектронной отрасли.

— Важно оставить обязательное использование в российской радиоэлектронике отечественных процессоров. Это центральное ядро, и вокруг него строится вся компонентная база: разработка и производство процессоров, разработка ПО, обслуживание, поддержка. Все эти отрасли прекратят развиваться и в скором времени даже существовать, если ядром всех систем останется только иностранный процессор, — считает Олег Изумрудов.

Аналогичного мнения придерживаются в компании «Норси-Транс» (занимается серверным оборудованием, системами хранения данных). Там считают, что присвоение уровней и балльная система могут позволить производить условно отечественную вычислительную технику на территории РФ иностранными компаниями и/или совместными предприятиями .

— Российские производители в течение 2022–2023 годов будут полностью вытеснены с рынка указанными выше компаниями, что сведет на нет все инвестиции и иные меры, принятые ранее для возрождения производства. В самой ближайшей перспективе это приведет к полному развалу исконно отечественной микроэлектроники и вычислительной техники в целом, — уверены в компании

В нынешней ситуации действительно необходимо сохранить приоритет российских процессоров, но при этом стоит временно допустить участие в госзакупках изделий с иностранными чипами , не согласен с коллегами генеральный директор компании Baikal Electronics (выпускает российский процессор «Байкал») Андрей Евдокимов. Сейчас полностью удовлетворить спрос на отечественные чипы — сверхзадача для производителей , пояснил он.

— Нужно быть реалистами. На данный момент нет того объема процессоров, который требуется для импортозамещения. Вся отрасль работает на то, чтобы достичь необходимых объемов, которые покрыли бы спрос. Во всяком случае мы со своей стороны делаем для этого всё возможное, — отметил Андрей Евдокимов.