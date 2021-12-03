Гаджет минус: бизнес указал на риск дефицита электроники в РФ

Бизнес предупредил об угрозе дефицита электроники, который может возникнуть из-за обострения конфликта между Samsung и компанией Sqwin AG, считающей, что в Samsung Pay незаконно используется ее патент . Об этом «Известиям» сказали в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) в свою очередь попросила ЦБ и Роспатент вмешаться в ситуацию. Ранее Арбитражный суд Москвы предписал прекратить ввоз и продажу в РФ 61 модели смартфонов вендора, поддерживающих платежную систему производителя. На 6 декабря назначено рассмотрение апелляциии вендора об ограничении сервиса. Патентный спор может привести к ограничению развития отечественного платежного рынка, в частности, с использованием карт «Мир», считают эксперты. Не исключено, что аналогичные претензии могут возникнуть и к другим производителям электроники, полагают в РАТЭК. Вероятно, это приведет к росту цен на такую продукцию на 20-30%, говорят специалисты.

Серьезный дефицит

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) обратилась в Банк России и Роспатент с просьбой вмешаться в ситуацию с патентным спором Sumsung и компании Sqwin AG. В организации указали на возможные негативные последствия для реализации всех бесконтактных платежный систем на отечественном рынке.

В РАЭК отметили, что с 2017-го Samsung является партнером Национальной системы платежных карт (НСПК) и обеспечивает возможность подключения карт «Мир» к сервису Samsung Pay . Сейчас к проекту присоединились большинство банков-эмитентов этих карт. В письме (есть у «Известий») организация отметила, что развитие сервиса Samsung Pay способствует в том числе реализации целей ЦБ по наращиванию доли транзакций с использованием «Мира» до 27-30% от общего числа операций с платежными картами к 2023 году.

Ранее Арбитражный суд Москвы предписал остановить ввоз, а также продажу в России 61 модели смартфонов Samsung, которые поддерживают платежную систему производителя . Решение было принято по иску швейцарской компании Sqwin AG, считающей, что вендор незаконно пользуется ее патентом. Как писали «Известия», среди моделей производителя, с которых нельзя будет бесконтактно оплачивать товары и услуги, флагманы Galaxy S нескольких поколений, раскладывающиеся смартфоны Galaxy Fold, бюджетные смартфоны. Попали в список и аппараты, выведенные на рынок еще в 2016–2017 годах. Samsung 26 ноября подал апелляционную жалобу на это решение.

Гаджет минус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

6 декабря Девятый Арбитражный апелляционный суд рассмотрит еще одну апелляцию «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co., Ltd на решение Арбитражного суда Москвы об ограничении работы сервиса Samsung Pay.

В случае подтверждения этих решений апелляционной инстанцией, оба они подлежат исполнению независимо от того, будет ли подана и в какие сроки рассмотрена кассационная жалоба в Суд по интеллектуальным правам, пояснила адвокат Елена Феоктистова.

В результате может быть отложен на неопределенный срок вывод на российский рынок новых платежных сервисов и услуг, в том числе в сотрудничестве с системой «Мир», что ограничит возможности для ее дальнейшего технологического развития , сказано в письме РАЭК. Кроме того, сегодня Samsung Pay пользуются более 10 млн россиян, отмечено в документе. А смартфоны и телефоны вендора используют 20-25% мобильных абонентов в России, добавил генеральный директор компании BusinesStat Денис Молчан.

По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, сложившаяся ситуация крайне напоминает «патентный троллинг», когда некоторые компании начинают предъявлять судебные претензии к крупным производителям, пользуясь несовершенством законодательства в этой области. Этот прецедент опасен прежде всего тем, что может привести к запрету доступа на российский рынок технологий безналичного расчета не только у конкретного бренда , но и технологии в принципе. Аналогичные судебные претензии могут быть предъявлены и к другим производителям электроники , считает он.

— А это не только противоречит тренду на переход к безналичным расчетам, заданному государством и особо актуальному в эпоху пандемии, но и в целом может привести к запретам поставок других видов электроники на рынок, и, как следствие, к их серьезному дефициту, — сказал Антон Гуськов.

Обеспокоенность организаций разделяют и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В Samsung от комментариев отказались. В Минэкономразвития перенаправили запрос «Известий» в Роспатент. В федеральной службе, а также ЦБ и НСПК на момент публикации на запросы не ответили.

В борьбе с троллингом

Если апелляционный суд не отменит решение первой инстанции, это будет иметь значительные последствия для российского рынка, полагает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Даже краткосрочная приостановка продаж техники Samsung в РФ, с учетом наблюдающейся нехватки электроники, способна вызвать дополнительный рост цен на такие товары на 20-30%, считает эксперт. Кроме того, ситуация может нанести серьезный репутационный урон отечественному рынку в целом в глазах международных инвесторов и компаний, добавил он.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев считает, что сложившийся глобальный дефицит комплектующих и полупроводников и без того уже сильно осложняет поставки смартфонов и другой техники. В этих условиях запрет импорта наиболее популярных моделей смартфонов Samsung способен усилить негативный тренд, в том числе в плане потенциальной инфляции в этом сегменте . Дальнейшее повышение цен на мобильные телефоны коснется прежде всего устройств в низком и среднем ценовом сегменте, это примерно 85% спроса в РФ в натуральном выражении, сказал Игорь Караваев.

— Ситуацию можно назвать патентным шантажом или терроризмом. Но я уверен, что апелляционный суд сможет принять правильное решение и отменит решение первой инстанции, — сказал Егор Клопенко.

По мнению гендиректора PGR agency Анастасии Бастрыкиной, государство не заинтересовано в действиях, которые потенциально могут ограничить использование карт «Мир» или других возможностей проведения платежей. Поэтому наверняка будет найден компромисс, считает она.

Гаджет минус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На рынке уже много факторов, вызывающих удорожание техники и перебои в поставках , добавила Анастасия Бастрыкина. Это в том числе нехватка чипов, из-за чего компании сокращают планы выпуска, рост стоимости перевозок в семь-десять раз, дефицит дешевой рабочей силы , пояснила она. Цены на электронику и так могут вырасти на 5-10% , полагает Анастасия Бастрыкина.

По мнению руководителя проекта Content Review Сергея Половникова, если Samsung и проиграет суд, то поставки продукции вендора в Россию не прекратятся: компания просто заблокирует систему свой платежный сервис и продолжит продажи. Этой системой пользуется меньшинство — как правило, россияне выбирают Apple Pay или Google Pay , подчеркнул он.

Правда, позицию ассоциаций, которые обращают внимание на проблему патентного троллинга, эксперт поддержал. Со злоупотреблениями и шантажом в этой сфере необходимо бороться, считает Сергей Половников.