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Синица в руках: дивидендные доходности взлетели вместе с падением российского рынка

При нынешних ценах акции крупнейших компаний РФ отбиваются за 7–10 лет
Фото: Depositphotos/Natalia_Mechik
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Синица в руках: дивидендные доходности взлетели вместе с падением российского рынка
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2022-01-27 16:04:20
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Далекие перспективы «модных» компаний из технологического и IT-сектора больше не впечатляют рациональных инвесторов, из-за чего последние всё больше перераспределяют доли своих портфелей в пользу реальных компаний с реальными бизнесами и денежными потоками, акции которых обеспечивают хорошие доходности здесь и сейчас. А с учетом того, что обвал на российском фондовом рынке удешевил многие из них примерно на треть, дивидендные доходности по таким бумагам резко выросли и стали двузначными, что вновь сделало подобные стратегии актуальными для тех, кто не ходит на фондовый рынок как в казино.

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«Доткомы» посыпались

Падение котировок на российском фондовом рынке, вызванное нынешней геополитической напряженностью, ударило по компаниям из всех отраслей без исключения, но в этой ситуации примечательно то, что более традиционный для России бизнес переживает рыночную волатильность гораздо спокойнее. Например, как обратил внимание Telegram-канал по инвесттематике РДВ, совокупная капитализация отечественных интернет-компаний от «Яндекса» до QIWI сократилась более чем вдвое (примерно с $70 до 40 млрд). При этом до начала массового снижения их котировок в сумме эти компании стоили заметно дороже одного только «Норникеля», а теперь — дешевле.

Тут важно сразу подчеркнуть, что такая динамика обусловлена не только геополитическими рисками — как отметил в беседе с «Известиями» основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, интернет-продажи, различные платформы и вообще весь IT-рынок активно росли именно в 2020-м, когда пандемия только начиналась. Теперь же, когда к коронавирусу, даже несмотря на появление новых более заразных штаммов, в мире в целом попривыкли, фокус сместился в другие секторы.

По итогам прошлого года рост выручки и прибыли уже не такой впечатляющий, что понятно: карантинные меры не настолько суровые во всем мире, люди к ним привыкли, компании ИТ-сектора стали расти меньше, чем год назад, — объясняет Сидоров. — Одновременно стремительно растут мировые цены — на продукцию АПК, металлы, лес, полупроводники и так далее. Потому инвесторы и пересматривают портфели, оценивая новые тенденции и возможности отдельных отраслей в росте.

Синица в руках
график
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Схожую оценку рыночной ситуации приводят и многие аналитики крупнейших управляющих компаний. Так, старший аналитик «Сбер Управление Активами» Артем Перминов в беседе с «Известиями» отметил, что инвесторы стали обращать больше внимания на компании из традиционных отраслей не только в России.

— Для сравнения, в США индекс Dow Jones 30, в котором большое количество таких компаний, с начала года потерял чуть более 6%, тогда как высокотехнологичный NASDAQ упал на 14,5%. Растущие цены на сырье на фоне инфляции и рост процентных ставок привлекают инвесторов в сырьевые компании и компании финансового сектора соответственно, — констатирует Перминов.

Нужно понимать и то, что технологические компании традиционно очень чувствительны к росту процентных ставок, напоминает в беседе с «Известиями» собеседник из канала РДВ. В этом смысле их котировки уже в этом году могут оказаться под еще большим давлением. Напомним, что на этой неделе ФРС допустила первое повышение ставки в США уже в марте, а в целом на данный момент рынок ожидает пять повышений в этом году. На это обращает внимание и управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин, говоря о преимуществе реального сектора над IT и техами.

— Определенно, предпочтения инвесторов изменились. Оценка технологов очень чувствительна к уровню процентных ставок. Поэтому сейчас стали смотреть в сторону компаний, зарабатывающих здесь и сейчас. Выгодно компании реального сектора отличаются от перспективных прорывных историй выплатой дивидендов акционерам, — отмечает Громадин.

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Дивиденды «по акции»

Если отбросить эмоциональную составляющую всего того, что происходит на российском фондовом рынке в последние недели, сам собой напрашивается вполне естественный вывод: в бизнесах и денежных потоках компаний, особенно из числа большинства «голубых фишек», ничего не изменилось, и их доходы по-прежнему растут. А вот доли в этих компаниях, которые дают инвесторам право поучаствовать в распределении прибыли, торгуются с существенным дисконтом именно из-за геополитики. И если смотреть на ситуацию рационально, она в целом выглядит как распродажа в соседнем супермаркете.

— Проблема рынка России — это противостояние НАТО–Россия. Инвесторов пугает неопределенность. Есть четкий индикатор стоимости наших акций — цена нефти. При такой цене нефти, как сейчас, индекс RTS (долларовый индикатор российского рынка. — Ред.) должен быть в районе 2000 пунктов и выше. Сейчас он болтается в зоне 1350 пунктов, — говорит директор ИК «Управление частным капиталом» Яна Конюхова.

Сформировалась ли на российском рынке идеальная точка входа — вопрос спорный, и здесь каждый инвестор должен самостоятельно взвешивать риски.

Синица в руках
биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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— Инвестор хорошо зарабатывает, когда покупает акции в периоды паники — стратегия Бенджамина Грэма и его ученика Уоррена Баффета. Самые смелые из инвесторов уже могут некоторые активы в РФ покупать. Хотя и спешить не стоит, геополитика вполне может дать возможность купить еще дешевле, чем сейчас, — говорит собеседник «Известий» из РДВ.

Но в нынешней ситуации интересно другое: при неизменной дивидендной политике крупнейших российских компаний, а значит сохраняющихся объемах дивидендных выплат — нынешние «скидки» на акции значительно увеличивают их дивидендную доходность.

— Некоторые дивидендные бумаги уже выглядят привлекательно. Вот, например, «Газпром». Если не сбываются самые жесткие санкционные сценарии (отключение России от SWIFT, эмбарго на продажу нефти/газа), то в следующие четыре года благодаря дефициту газа в Европе «Газпром» может заплатить более 200 рублей дивидендов (2/3 от текущей цены акции в 300 рублей). И после этого «Газпром» не исчезнет, просто будет продавать газ по более низкой цене и платить не 50+ руб. дивидендов в год, а по 20–25 рублей. Получается уже довольно привлекательная окупаемость, — приводит пример аналитик РДВ.

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Но российский «газовый гигант» — лишь один из примеров. В среднем отношение цена/прибыль (P/E) у российских компаний из «голубых фишек» и индекса Мосбиржи по расчетам собеседника «Известий» из РДВ составляет 5х, а без геополитики она бы составляла 7–10х, то есть апсайд от нынешних цен составляет порядка 40%. С этим в целом соглашается и Виталий Громадин из БКС.

— У российских компаний из-за падения цен на акции на фоне геополитики ожидаемая дивидендная доходность достигла двухзначных чисел. Дивдоходность выше индекса помимо сырьевого сектора можно найти в финансах (Сбер, ВТБ), а также телекоммах (МТС). Дивдоходность индекса Мосбиржи сейчас достигла 12% при уровне в последние годы в 5–7%. Потенциал роста индекса выглядит высоким — не менее 30–40%, — говорит эксперт.

Бизнес отбивается

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При нынешних показателях дивидендной доходности сокращается и срок окупаемости таких инвестиций — это особенно важно в рамках стремительно растущей инфляции. Но в этом смысле важно, чтобы и сам бизнес в будущем оставался востребованным. Как объясняет Яна Конюхова, Россия в этом смысле находится в весьма выгодном положении, ведь рост инфляции происходит в том числе и за счет роста цен на сырьевые товары, которые составляют основу экспорта России.

— Инвесторы очень негативно относятся к традиционному энергетическому сектору — как показала жизнь, это большое заблуждение. Недооценка сектора энергетики может привести к стабильно высоким ценам на нефть и газ. А иные новые способы получения энергии ведут к большому потреблению цветных металлов. И здесь рынок России оказывается в плюсе. При этом рост инфляции буквально сжигает деньги — поэтому очень важен верный способ выбора инструментов инвестирования, — говорит она.

По подсчетам Артема Перминова из «Сбер Управление Активами», инвестиции в акции российских «голубых фишек» по нынешним ценам с учетом дивидендной доходности в диапазоне 10–15% полностью окупаются в течение 7–10 лет. Это без учета того, что котировки самих акций тоже меняются со временем.

Синица в руках
деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Что касается самих сумм, получаемых в виде дивидендов, в их отношении собеседники «Известий» называют две возможные стратегии в зависимости от того, с какой целью потенциальный инвестор вкладывается в подобные активы.

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Дивидендные выплаты можно реинвестировать в те же дивидендные бумаги, а также вкладывать их в акции компаний циклических секторов, транспорта и финансов, — говорит Виталий Громадин из БКС.

Артем Перминов из «Сбер Управление Активами», в свою очередь, отмечает, что для одних инвесторов денежный поток от дивидендов нужен для текущих трат как в рублях, так и в валюте.

Другие могут реинвестировать дивиденды, причем также и в валютные активы — зарубежные акции, облигации, — и в рублевые, то есть акции российских компаний, ориентированных на внутренний рынок, — добавляет он.

Но учитывая в целом непростую экономическую ситуацию в России и мире, есть и более приземленные цели, на которые есть смысл направлять денежные средства, полученные в виде дивидендов, считает Федор Сидоров.

Если задача состоит в том, чтобы за счет дивидендов сформировать финансовую подушку безопасности на случай кризиса или для приобретения недвижимости в среднесрочной перспективе, то тогда лучше эти деньги направлять на покупку валюты и золота, чтобы защитить их от снижения рубля, — подытожил собеседник «Известий».

Мнения аналитиков, приведенные в этом материале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

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