Дочерние новости: Минэк подготовил крупному бизнесу кодекс работы с малым

Большие компании должны помогать малым в получении выгодных кредитов, выдавать им гранты, а также содействовать в продвижении товаров и услуг. Эти нормы среди прочих вошли в проект декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами МСП, разработанный Минэкономразвития (есть у «Известий»). Кроме того, документ предписывает большим организациям проводить семинары и мастер-классы для менеджеров малых фирм, делиться программным обеспечением и помогать в проведении НИОКР. Внедрение декларации приведет к адресным улучшениям, но не к системным позитивным изменениям, считают эксперты.

Деньги и советы

Проект декларации, разработанный Минэком, определит принципы взаимодействия больших компаний с малыми. По замыслу ведомства крупные игроки могут содействовать мелким в нескольких важных областях: это доступ к финансированию, инфраструктуре и рынкам сбыта, модернизация производственных и административных процессов, развитие человеческого капитала.

Так, Минэк считает, что крупные игроки могут облегчить доступ МСП к финансовым инструментам, а кроме того, по упрощенной процедуре оформлять им документы, необходимые для получения кредитов и займов, обучать собственников и руководителей малого бизнеса финансовой грамотности, выдавать гранты для развития производства и открытия собственного бизнеса, в том числе по франшизе.

Одновременно большим компаниям стоит помогать малым улучшать качество продукции и услуг, например содействовать проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и выступать в качестве советников по внедрению инноваций.

Дочерние новости Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

В части доступа к инфраструктуре Минэк предлагает крупным фирмам поделиться с малыми своими информационными сервисами и программным обеспечением, помогать им с продвижением товаров и услуг, а еще проводить тематические выставки-ярмарки с участием малого бизнеса. А в области доступа на рынки целесообразно организовать прозрачный, открытый и добросовестный закупочный процесс и консультировать МСП по вопросам участия в тендерах, говорится в декларации.

И наконец, для развития человеческого капитала большим компаниям предписывается проводить обучающие курсы для МСП по менеджменту, росту производительности труда и акселерационные программы по масштабированию бизнеса.

Декларация носит рекомендательный характер, однако Минэкономразвития планирует специальным образом оценивать те компании, которые к ней присоединятся. Предполагается, что такие фирмы будут отражать информацию о своем взаимодействии с МСП в ежегодной отчетности. При этом исходя из достижения показателей документа будет складываться итоговая оценка деятельности компаний, которая может использоваться для сравнения их между собой.

В Минэке заявили, что декларация разработана с участием всех крупнейших бизнес-объединений и согласована с ними.

Дочерние новости Фото: РИА Новости/Максим Блинов

«Известия» направили запрос в крупнейшие российские организации с просьбой сообщить, планируют ли они придерживаться положений декларации. В «Северстали» рассказали, что их партнеры могут оформить в Сбербанке кредит на выгодных условиях для покупки металлопроката. Лимит на привлечение заемных средств варьируется от 3 млн до 5 млн рублей. При этом в компании не уточнили свое отношение к документу Минэка.

В ВЭБ.РФ сообщили, что регулярно взаимодействуют с Минэкономразвития в решении вопросов, связанных с поддержкой малых и средних предприятий и улучшением предпринимательского климата, однако заявили, что прокомментировать декларацию готовы после того, как документ к ним поступит.

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что постоянно внедряют инициативы по поддержке малого бизнеса. Например, в компании существуют линейки рекламных и аналитических инструментов для продавцов, которые позволяют мелким производителям продовольствия размещаться на «экспериментальной полке». Также «Яндекс» практикует обучающие семинары для малого бизнеса.

Отчетность и ответственность

Учитывая, что большинство крупных компаний в России либо принадлежат государству, либо связаны с ним, вполне вероятно, что предлагаемые нормы будут исполняться, отметил президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев.

Дочерние новости Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Скорее всего, после принятия декларации мы увидим множество отчетов о том, как крупный бизнес помогает малому. Однако фактически эта помощь не приведет к глобальным позитивным изменениям в секторе: далеко не все предприятия МСП сотрудничают с крупными корпорациями, — заявил эксперт.

При этом он допустил, что нормы стандарта могут стать обязательными по аналогии с механизмом квотирования госзакупок у малого бизнеса, который действует на постоянной основе и периодически пересматривается в сторону увеличения.

Декларацией государство дает сигнал крупному бизнесу, что пора более активно работать с сектором МСП, поощрять частную инициативу, уверен исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, тем более что на фоне пандемии и так произошло укрупнение бизнеса и огосударствление экономики. Для больших компаний взаимодействие с малыми и помощь им должны стать важным направлением в рамках политики корпоративной социальной ответственности, а высокое место в рейтинге, который будет составлен по итогам выполнения декларации, благоприятно повлияет на репутацию.

Многие компании уже следуют принципам, которые задает ESG-повестка (практика ведения бизнеса, которая предполагает ответственное отношение к окружающей среде, высокую социальную ответственность и качество корпоративного управления), заявили «Известиям» в экспертном центре «Деловой России» по ESG-трансформации. Крупный бизнес понимает, что это укрепит интерес к ним инвесторов и кредиторов. В этом смысле декларация не столько вводит новые принципы, сколько систематизирует уже привычные ответственному бизнесу практики взаимодействия, чтобы более комфортно их масштабировать, отметили в «Деловой России».