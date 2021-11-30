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Прибыль вовремя: рентабельность бизнеса достигла максимума с 2018 года

В каких регионах и отраслях компании показали наибольший рост
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Прибыль вовремя: рентабельность бизнеса достигла максимума с 2018 года
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2021-11-29 19:11:24
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Бизнес получил рекордную за 2,5 года прибыль от продаж. В первом полугодии 2021-го рентабельность реализованных крупными и средними предприятиями товаров и услуг достигла 12,5%, что стало максимальным значением со второго полугодия 2018-го. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у «Известий»). Совокупная прибыль от продаж продукции составила 10,64 трлн рублей. Больше всего заработал бизнес в Карелии, Еврейской автономной и Мурманской областях. Рост рентабельности обусловлен восстановлением мировой и российской экономики и резким увеличением стоимости сырьевых товаров, пояснили аналитики.

Посткризисное восстановление

За январь–июнь 2021 года выручка крупных и средних предприятий от продажи товаров, работ и услуг составила 95,64 трлн рублей, а их прибыль — 10,64 трлн, или 12,52% от совокупных понесенных расходов. Такой высокой рентабельности продукции не наблюдалось ни в коронакризисном 2020 году, ни в допандемийном 2019-м. Этот показатель стал максимальным со второго полугодия 2018-го (тогда он достиг 12,7%).

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Рабочие отгружают готовую продукцию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Справка «Известий»

Рентабельность рассчитывается как соотношение полученной прибыли к себестоимости реализованных товаров услуг. В исследовании использованы данные Росстата о финансовом состоянии крупных и средних компаний со средним числом работников более 15. Малый бизнес, государственные учреждения, банки, страховые и иные финансово-кредитные организации в статистике не учитываются.

Наилучшие показатели по увеличению рентабельности зафиксированы в Карелии (69,5%), Еврейской автономной области (68,3%), Мурманской области (62,9%), Тыве (50,5%), Астраханской (50%) и Магаданской областях (47,1%). При этом в семи регионах рентабельность проданных товаров оказалась отрицательной, то есть предприятия понесли убытки. Худшие финансовые результаты показал бизнес в Амурской области (–27%), Ингушетии (–20,3%), Чечне (–5,5%), Севастополе (–4,4%) и Кабардино-Балкарии (–2,7%), говорится в исследовании.

Общий рост рентабельности предприятий связан с восстановлением мировой и российской экономики после коронавирусного кризиса, указали аналитики.

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Прокатный стан на заводе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Карантинные ограничения ослабевают, восстанавливается глобальный и розничный спрос, на этом фоне растут производство и сбыт продукции», — объясняют эксперты.

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По их оценке, огромное значение для восстановления финансовых показателей российского крупного и среднего бизнеса имеет начавшееся в 2021 году резкое удорожание сырьевых товаров. В регионах — лидерах по рентабельности ведущую роль играют отрасли, зависящие от глобального спроса на сырье — добыча и обрабатывающая промышленность, отметили в FinExpertiza.

В пресс-службе Минэкономразвития в ответ на запрос «Известий» об оценке обоснованности выводов исследования порекомендовали обратиться в Росстат и в ФНС. «Известия» направили запрос в налоговую и статистическую службы.

С поправкой на инфляцию

Учитывая рост цен на рынке сырья в течение первой половины 2021 года, выводы FinExpertiza выглядят абсолютно обоснованными, считает руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. В число регионов — лидеров по уровню рентабельности входят именно те субъекты, которые стали бенефициарами повышения цен, например, на продукцию металлургического сектора и удобрений, добавила она. Вместе с тем аналитик обратила внимание на фактор высокой инфляции, которая скорректирует рентабельность.

— Для тех секторов, которые показали десятки процентов рентабельности, это будет незаметно. Но постепенно влияние высоких цен в одних отраслях скажется на рентабельности других, — прогнозирует Елена Анисимова.

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Строительство жилого комплекса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Во многом рентабельность «пожирает инфляция», в частности, вызванная внешними факторами, отметил и вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. По его мнению, показатель 12,5% сам по себе не говорит о системном улучшении состояния бизнеса, а рентабельность могла бы быть еще выше, если бы правительство не защищало внутренний рынок. Главными бенефициарами в этом случае могли бы стать экспортеры продовольствия и мебели, полагает он.

Одним из основных драйверов роста выступило увеличение потребительского кредитования, прежде всего ипотечного, оценила директор Центра развития компетенций в маркетинге ВШЭ Татьяна Комиссарова. Кроме того, увеличились цены на стройматериалы и на продовольствие, поэтому помимо добывающей и обрабатывающей отраслей лидерами по росту рентабельности стали сельское хозяйство и жилищное строительство, отметила она.

Но с учетом давления инфляции в реальном выражении ситуация складывается «не так радужно», согласилась аналитик. По ее словам, во втором полугодии рост рентабельности замедлился. Основными причинами этого она назвала очередную волну пандемии и стагнацию реальных доходов населения в условиях ускоренного повышения цен.

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Рабочие на производстве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одним фактором роста рентабельности стал отложенный спрос, накопившийся за время пандемии, указал председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Однако в реальном выражении из-за высокой инфляции сложно говорить о том, что рентабельность достигла пиковых значений, заметил эксперт. В то же время малый бизнес, в особенности микропредприятия, демонстрирует не столь хорошие показатели, «идет перераспределение прибыли» в пользу крупных игроков, полагает он.

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