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Наводит доску: бизнес просит ограничить вывоз деревянного сырья

Помогут ли меры стабилизировать цены на частные дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Наводит доску: бизнес просит ограничить вывоз деревянного сырья
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2021-11-24 16:20:56
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Бизнес просит ввести ограничения на вывоз деревянного сырья, чтобы сдержать цены на стройматериалы. С такой инициативой в правительство в ближайшее время обратится Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). В организации считают, что стоит ввести пошлины на экспорт шпона и запретить вывоз кряжа, из которых изготавливают фанеру. За последний год продажи этого материала за рубеж выросли почти на 200%, что привело к дефициту на внутреннем рынке и подорожанию в 2,5 раза, указали в АМДПР. Предложенные меры, вероятно, позволят сгладить ситуацию, но могут привести к увеличению «серого» экспорта древесины.

Стоп на вывоз

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Образовавшаяся в результате коронакризиса разница курсов валют создала высокий спрос на стройматериалы из России, рассказал «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. В том числе заметно вырос экспорт деревянного сырья — березового шпона и кряжа, из которых изготавливают фанеру, — за год на 200%, рассказали в АМДПР. Это привело к дефициту фанерных полуфабрикатов и росту цен на них в 2,5 раза, сама фанера подорожала в этом году более чем на 150%, отметили в организации.

Фанера применяется для облицовочных и отделочных работ в строительстве, создания опалубки для заливки фундамента, стен, перекрытий, лесов, на которых проводятся высотные работы и операции при возведении частных домов, добавили в ассоциации. Цены на дерево сейчас на 25–30% выше, чем в январе 2021-го, а частные дома подорожали в 1,5 раза за этот же период, сказала член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель. По ее словам, в первую очередь это коснулось частного строительства, при возведении многоквартирных домов фанера используется в меньшей степени.

Наводит доску
Фанера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Чтобы сдержать цены, АМДПР считает необходимым ввести ограничения на вывоз деревянного сырья, в частности пошлины на экспорт шпона и запрет на вывоз фанерного кряжа. С такой инициативой организация в ближайшее время обратится в правительство, сообщили «Известиям» в ассоциации.

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Эта мера позволит сдержать рост цен на внутреннем рынке, так как дефицит всегда стимулирует рост цен. Если мы снизим дефицит кряжа и шпона на внутреннем рынке, то таким образом будут сдержаны цены и на фанеру, — сказал «Известиям» генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов.

Также фанера наряду с плитами МДФ и ДСП используется для производства мебели, отметил генеральный директор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков. Ее подорожание снижает рентабельность производства, добавил он.

По словам члена комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексея Канаева, необходимо обеспечить максимально глубокую обработку древесины внутри страны, поскольку это дает поступление налогов в бюджет, рабочие места. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность ограничения экспорта шпона и фанерного кряжа — посредством ввода пошлин или квотирования вывоза, считает парламентарий.

Справка «Известий»

Согласно Стратегии развития лесного комплекса РФ, к 2030 году необходимо увеличить вклад лесной промышленности в экономику страны и долю России на мировом рынке лесной продукции. С 1 января 2022 года вводится запрет на вывоз из России грубо обработанной и необработанной древесины ценных лиственных и хвойных пород. Вместе с ограничением экспорта необработанного леса с 1 января власти введут заградительную пошлину на пиломатериалы хвойных и лиственных пород с влажностью более 22% — дуб, бук, ясень. Минфин предлагал установить ставки на пиломатериалы из сосны в размере €200/кв. м, из дуба — €370/кв. м, из бука — €250/кв. м, из ясеня — €300/кв. м. Как писали «Известия», подкомиссия по таможенному регулированию поддержала предложение ведомства.

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— Поскольку сейчас отсутствует запрет на вывоз мягких древесных пород — березы, осины, то целесообразно рассмотреть ввод запрета на экспорт такого сырья из регионов, где есть производства по переработке и налажена логистика. И тем самым обеспечить отечественного производителя сырьем для производства фанеры, — считает Татьяна Гигель.

«Известия» направили запросы в правительство, Минпромторг и Минфин.

Неизбежный рост

Резкое увеличение стоимости стройматериалов привело к неизбежному подорожанию деревянных домокомплектов — если раньше цены на них росли на 10–15% в год, то теперь этот скачок произошел всего за полгода, сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Стоимость древесины может увеличиться еще на 10–15% в обозримом будущем, отметил он.

дерево
дерево
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По мнению Алексея Мостовщикова, меры, предлагаемые АМДПР, позволят снизить дефицит фанеры, но могут спровоцировать развитие «серых» схем вывоза продукции. Проблему дефицита следует решать повышением производства и внедрением систем мониторинга реализации строительной продукции, уверен эксперт. Цифровые технологии могут не только препятствовать «серому» вывозу материалов, но и бороться с контрафактом и фальсификатом, считает он.

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Для развития стройотрасли и увеличения доступности жилья необходимо развивать ресурсную базу и повышать конкуренцию в сегменте основных строительных материалов, выстраивать эффективные логистические цепочки внутри страны для сокращения транспортных расходов в себестоимости продукции и образования дефицита той или иной категории, уверен руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Со временем рост деревообрабатывающей промышленности, связанный с запретом на вывоз грубо обработанной и необработанной древесины ценных лиственных и хвойных пород, поможет ликвидировать дефицит стройматериалов, который разогревает цены, и стабилизировать ситуацию на рынке, сказал руководитель отдела снабжения девелоперской компании «Мармакс» Александр Богданов.

Тем не менее в следующие два-три года как готовые дома, так и земля могут продолжить дорожать, полагает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Дело в том числе в том, что интерес россиян к частным домам будут подогревать меры господдержки в виде льготных ипотечных программ на них, пояснил он.

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