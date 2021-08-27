Скрепка леса: запасы древесины в РФ могут быть больше официальных на 39%

Запасы стволовой древесины в России составляют 111 млрд куб. м, что на 39% больше официальных оценок. К такому выводу пришли отечественные ученые , сопоставив показатели наземного учета состояния леса со спутниковыми снимками. Официальные данные об объемах древесины в большинстве своем безнадежно устарели, и фактические значения могут быть на 35% больше, согласились в Минприроды. Кроме того, ученые утверждают, что российские леса, контролируемые человеком, поглощают на 47% больше парниковых газов, чем указано в Национальном кадастре антропогенных выбросов . Это факты важны с точки зрения соблюдения нашей страной обязательств в рамках Парижского климатического соглашения по сокращению выбросов СО2. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что обновленная статистика окажет серьезное влияние на вопросы экологии, но слабо отразится на рынке древесины.

Приятный сюрприз

Международная группа ученых провела независимую оценку объемов леса в России. Исследованием занимались специалисты Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук (ЦЭПЛ РАН), Федерального агентства лесного хозяйства, Института космических исследований РАН, Российского института непрерывного образования в области лесного хозяйства, а также нескольких зарубежных научных организаций. «Известия» направили запросы в ЦЭПЛ РАН и Минприроды России.

Для оценки запасов древесины ученые выбрали 2014 год, потому что данные государственной инвентаризации лесов и других источников наиболее полно отражают состояние лесного хозяйства в этот период. По мнению авторов, за прошедшие семь лет объемы леса не могли значительно измениться, что делает их работу актуальной и сегодня. Кроме того, любые крупные статистические исследования, как, например, перепись населения, всегда завершаются с вынужденной задержкой в несколько лет.

Оказалось, что по состоянию на 2014 год совокупность стволовой древесины (древостоя) составляла 111 млрд куб. м. А это на 39% больше, чем 79,9 млрд куб. м, указанных в Государственном лесном реестре. Согласно официальным данным, объемы леса в России почти не изменились со времен Советского Союза: древостой вырос всего на 1,8%, а фитомасса на 0,6%. Однако результаты дистанционного спутникового зондирования и инвентаризации леса свидетельствуют — сегодня лесное хозяйство страны значительно превышает объемы советского времени .

Скрепка леса Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«Спутниковое зондирование показывает увеличивающуюся продуктивность растительного покрова, рост древесного покрова и надземной фитомассы», — пишут авторы работы в статье в журнале Scientific Reports.

Столь значительная поправка лесной статистики важна для многих сфер жизни. Причем не только на национальном, но и на мировом уровне. Большие объемы леса способны перерабатывать большие объемы углекислого газа, который считается причиной глобального потепления . Обязательства по сокращению выбросов СО2 Россия взяла на себя в рамках подписанного в 2015 году Парижского климатического соглашения. Кроме выбросов, оно учитывает и способность управляемых (подверженных воздействию человека) лесов стран-участниц перерабатывать парниковые газы. По новым данным оказалось, что леса этой категории в России поглощают на 47% больше парниковых газов, чем указано в Национальном кадастре антропогенных выбросов.

— В Парижском соглашении учитывается целенаправленная деятельность человека по увеличению или сокращению поглощения СО2 из атмосферы. И управляемые леса тоже засчитываются, — объяснил «Известиям» директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин. — Это некая суммарная оценка, которая вычитается из выбросов, происходящих вследствие сжигания ископаемого топлива. Этот параметр показывает, как страна может прийти к углеродной нейтральности — полной компенсации выбросов СО2.

Сколько леса за деревьями?

Как пояснили авторы исследования, масштабные разночтения в оценках объемов леса появились в ходе затянувшегося перехода с советской системы учета на современную государственную инвентаризацию лесов. В соответствии с советскими правилами посещать леса и обновлять о них данные нужно было каждые 10–15 лет. Но после распада Союза запасы леса не измеряли более 25 лет. По этой причине последняя достоверная информация об объемах древостоя датируется 1988 годом.

— Официальные данные о запасах древесины содержатся в государственном лесном реестре, но в большинстве своем они безнадежно устарели. Действительно, по предварительным результатам первого цикла инвентаризации леса общий запас древесины больше официального на 35%, — сообщили «Известиям» в Минприроды России в ответ на запрос о разночтении официальных данных с данными ученых.

Специалисты Минприроды рассказали, что оценка объемов леса включает два крупных самостоятельных блока лесоучетных работ. Первый — это лесоустройство, давность которого на землях лесного фонда составляет от 10 до 60 лет. Второй — государственная инвентаризация, в рамках которой собирается информация о лесах и их динамике в масштабах всей страны.

Скрепка леса Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Первый цикл перехода на современные стандарты государственной инвентаризации лесов завершился в 2020 году. Согласно данным новой системы, объем древостоя в России на 2014 год составлял 102 млрд куб. м. Частично этот результат также был основан на устаревшей информации советского периода. В своем исследовании ученые сопоставили последние данные о состоянии около 10 тыс. участков леса, полученные с помощью государственной инвентаризации при помощи данных дистанционного спутникового зондирования.

Хотя снимки со спутника не дают возможности взвесить или определить объем леса, они позволяют понять его пространственное распределение по поверхности Земли. Специалисты совместили карты, полученные от непосредственного наземного измерения участков леса, со спутниковыми изображениями и получили точную схему распределения лесов по территории России, а также скорректировали оценку общего древостоя в стране.

Не экономика, но экология

На взгляд доцента кафедры экологического мониторинга и прогнозирования РУДН Анны Курбатовой, новые данные требуют пересмотра вклада РФ в глобальное изменение климата, что влечет за собой изменение механизмов, связанных с компенсацией углеродных выбросов.

— Авторы статьи доказали, что поглощение СО2 на территории России наземными экосистемами превышает данные, предлагаемые в национальных отчетах, а следовательно, регулятивная роль лесных экосистем в смягчении климата в России недооценена , — пояснила Анна Курбатова.

Полученные результаты могут быть использованы в математических моделях глобального углеродного цикла для прогнозирования последствий глобального потепления, а используемая методика может быть применена для других регионов мира, резюмировала эксперт.

Скрепка леса Фото: ТАСС/Александр Рюмин

С оценкой объемов леса, полученной с помощью комбинации космической съемки с данными государственной инвентаризации леса, полностью согласен менеджер проектов Лесного попечительского совета России Михаил Карпачевский.

— Но на практике нет никакой связи между повышением оценки запасов древесины и планированием объемов заготовки или установлением цен на лесные ресурсы, что делает выводы ученых бесполезными. — сожалеет эксперт.

По мнению финансовых аналитиков, обновленная статистика окажет незначительное влияние на рынок древесины.

— Новые данные позитивны в том плане, что на будущее у нас есть лесные ресурсы, и их становится не меньше, как опасались, а больше, — считает аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Калачев.

По оценкам эксперта, на текущую ценовую ситуацию на рынках древесины эта информация повлиять не может. Во-первых, далеко не весь лесной массив представляет собой «деловую» древесину, годную к переработке в пиломатериалы. Во-вторых, не каждый массив расположен в доступной близости от перерабатывающих или даже лесозаготовительных предприятий. В-третьих, заготовительные и перерабатывающие мощности ограничены. Быстро нарастить их, чтобы удовлетворить текущий дефицит, не так просто.

Скрепка леса Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— На практике новые данные должны еще быть конвертированы в рабочие материалы лесоустройства, лесохозяйственных регламентов и лесных планов. А это достаточно длительный процесс, — сказал «Известиям» управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов.